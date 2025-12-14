Tổng thống Zelensky: Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO

(VTC News) -

Ngày 14/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố việc nhận được sự đảm bảo an ninh từ Mỹ cùng đối tác châu Âu và những nước khác là nhượng bộ lớn của Kiev để tiến đến việc kết thúc xung đột với Nga, thay vì tư cách thành viên NATO.

"Ngay từ đầu, nguyện vọng của Ukraine là gia nhập NATO, vì đó là những đảm bảo an ninh thực sự. Tuy nhiên, một số đối tác từ Mỹ và châu Âu không ủng hộ hướng đi này.

Chính vì vậy, đảm bảo an ninh song phương giữa Ukraine và Mỹ, các đảm bảo tương tự Điều 5 (Hiến chương NATO) từ phía Mỹ dành cho chúng tôi cùng với cam kết an ninh từ đồng minh châu Âu và các nước khác như Canada, Nhật Bản cho chúng tôi cơ hội để ngăn chặn một cuộc tấn công khác của Nga. Đây là một sự nhượng bộ từ phía chúng tôi", ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. (Ảnh: Getty)

Ở chiều ngược lại, Nga kiên định quan điểm Ukraine từ bỏ việc gia nhập NATO là một trong những điều kiện tiên quyết để kết thúc cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine cùng các nước châu Âu và Mỹ đang xem xét bản kế hoạch hoà bình 20 điểm và kết thúc bằng lệnh ngừng bắn. Ông Zelensky nói rằng Kiev không có cuộc đàm phán trực tiếp nào với Nga.

"Ukraine cần hòa bình trên cơ sở tôn trọng phẩm giá và chúng tôi sẵn sàng hợp tác một cách xây dựng nhất có thể. Những ngày tới sẽ tràn ngập các hoạt động ngoại giao. Điều cực kỳ quan trọng là chúng phải mang lại kết quả", ông Zelensky phát biểu trên mạng xã hội X.

Cùng thời điểm, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Ukraine bảo đảm an ninh kiểu NATO, được Quốc hội Mỹ phê chuẩn với điều kiện Kiev chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình.

Các quan chức Mỹ cho biết đàm phán về bảo đảm an ninh giữa Mỹ, EU và Ukraine đạt “tiến triển đáng kể”. Washington muốn một cơ chế bảo đảm “không phải là tấm séc trắng, nhưng đủ mạnh”, và sẵn sàng trình Quốc hội bỏ phiếu.

Theo đề xuất, Ukraine sẽ giữ chủ quyền khoảng 80% lãnh thổ hiện nay, đổi lại nhận được gói bảo đảm an ninh lớn nhất từ trước đến nay, kèm theo một gói hỗ trợ kinh tế - thịnh vượng quy mô lớn.

Tương tự, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva sẵn sàng thảo luận về khuôn khổ bảo đảm an ninh, với điều kiện cơ chế này không nhằm chống Nga, đồng thời khẳng định Mỹ dường như “thực sự quan tâm tới giải pháp công bằng”.