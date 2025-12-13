Ông Trump cảnh báo bỏ đàm phán với Ukraine

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ chỉ tham dự cuộc họp tại châu Âu vào cuối tuần nếu nhận thấy “có cơ hội thực sự” đạt được đột phá, đồng thời cảnh báo không muốn lãng phí thời gian.

Trong phát biểu tại Phòng Bầu Dục hôm thứ Năm, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ tham dự cuộc họp hôm thứ Bảy (13/12) ở châu Âu nếu thấy có khả năng tiến triển. Còn nếu mọi thứ mang tính tiêu cực, chúng tôi không muốn mất thời gian".

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về đề xuất của Mỹ liên quan đến việc biến khu vực Donbass thành một “khu kinh tế tự do”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu ở Kiev, ông Zelensky đặt câu hỏi về tính khả thi của đề xuất này: “Nếu một bên phải rút quân còn bên kia vẫn giữ vị trí, thì điều gì sẽ ngăn lực lượng Nga?"

Trước đó, theo Thư ký báo chí Karoline Leavitt, ông Trump trở nên “vô cùng thất vọng với cả hai phía” sau nhiều tháng nỗ lực làm trung gian giữa Moskva và Kiev nhằm thúc đẩy một thỏa thuận.

Trong khi đó, theo Phó Tổng thư ký NATO Radmila Shekerinska, Ukraine sẽ nhận được khoảng 5 tỷ USD thiết bị quân sự, bao gồm cả hệ thống phòng không, từ kho dự trữ của Mỹ vào cuối năm nay thông qua sáng kiến ​​Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).

PURL, được Mỹ và NATO thành lập, không cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp của Mỹ cho Ukraine. Thay vào đó cho phép các nước châu Âu mua vũ khí của Mỹ cho Kiev.

Đầu tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Mỹ và NATO đang khởi động một cơ chế mới để hỗ trợ Ukraine thông qua sáng kiến ​​PURL nhằm mục đích cung cấp vũ khí nhanh chóng thông qua đóng góp tự nguyện từ các nước thành viên liên minh. Ngày 2/9, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết các nước NATO mua số vũ khí sát thương và phòng thủ trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine từ Mỹ như một phần của sáng kiến ​​PURL.

Nga nhiều lần tuyên bố rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine cản trở việc giải quyết xung đột quân sự và biến các nước NATO thành một bên trong cuộc khủng hoảng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.