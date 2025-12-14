Ghi nhận nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện ở Lâm Đồng

Theo thông tin ban đầu, từ chiều 12/12, nhiều người dân lần lượt được đưa vào Bệnh viện An Phước và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt... Ngay sau đó, hai bệnh viện trên đã báo cáo lên Sở Y tế.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng đã cử cán bộ đến các bệnh viện để nắm tình hình, thu thập thông tin các trường hợp nhập viện. Các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì tại cùng một địa điểm thuộc phường Phan Thiết. Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm liên quan và gửi Viện Pasteur Nha Trang để phân tích, xác định nguyên nhân.Đến chiều 14/12, có 17 trường hợp đã xuất viện; 19 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế.