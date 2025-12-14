Vụ chồng chém vợ rồi tự đâm ở Tây Ninh: Xác định nguyên nhân ban đầu

Ngày 14/12, Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra vụ bạo lực gia đình xảy ra tại khu phố Chánh, phường Gò Dầu.

Chồng chém vợ nghi do mâu thuẫn tiền bạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h10 ngày 12/12, ông L.V.H. (SN 1968) dùng dao tấn công vợ là bà N.N.T. (SN 1972) khi bà đang ngồi trong nhà. Dù có người can ngăn, ông H. vẫn chém nhiều nhát khiến bà T. gục xuống nền nhà. Sau đó, ông H. cũng bị thương.

Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Do vết thương nặng, ông H. đã tử vong; bà T. hiện qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Qua xác minh, ông H. và bà T. là vợ chồng, mới chung sống khoảng một năm. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Gò Dầu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định pháp luật.