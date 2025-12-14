+
Giây phút sạt lở kinh hoàng trên quốc lộ 6
(VTC News) -
Chiều 14/12, đất đá bất ngờ đổ ập xuống quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ vùi lấp toàn bộ phần đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.
Minh Vy
Tin mới
Australia: Xả súng tại bãi biển Bondi, 10 người thiệt mạng
17:07 14/12/2025
Thời sự quốc tế
17:02 14/12/2025
Reels
VĐV bật khóc sau khi nói chuyện với lãnh đạo, đoàn thể thao Việt Nam phản hồi
16:49 14/12/2025
Hậu trường
Ông Trump doạ áp thuế mới nếu Thái Lan, Campuchia không dừng xung đột
16:35 14/12/2025
Thời sự quốc tế
Vụ chồng chém vợ rồi tự đâm ở Tây Ninh: Xác định nguyên nhân ban đầu
16:33 14/12/2025
Bản tin 113
Mưa sao băng Geminids tiếp tục xuất hiện vào ngày 14/12, rạng sáng 15/12
16:29 14/12/2025
Khám phá
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam vào chung kết sau 8 năm chờ đợi
16:28 14/12/2025
Hậu trường
Hơn 50 ca nghi ngộ độc, Quảng Ngãi tạm ngưng chuỗi bánh mì nổi tiếng
16:13 14/12/2025
An toàn thực phẩm
Y án 9 tháng tù giam với bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng
16:10 14/12/2025
Pháp đình
Miền Bắc Nhật Bản chìm trong bão tuyết
16:00 14/12/2025
Thời sự quốc tế
Cập nhật tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay: Thái Lan hơn 100 HCV
15:49 14/12/2025
Hậu trường
Đi làm rẫy, người dân Đà Nẵng phát hiện quả bom nặng 130kg
15:32 14/12/2025
Tin nhanh 24h
XSMB 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 14/12/2025
15:21 14/12/2025
Xổ số miền Bắc
Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 14/12/2025 - XSKT 14/12
15:00 14/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 14/12/2025 - XSTTH 14/12
15:00 14/12/2025
Xổ số miền Trung
XSMT 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/12/2025
15:00 14/12/2025
Xổ số miền Trung
Hai ca khúc AI nào gây sốt, được khán giả tìm kiếm nhiều nhất năm 2025?
14:55 14/12/2025
Ca Nhạc
Công viên bỏ hoang ở Quảng Ninh được chỉnh trang sau phản ánh của VTC News
14:50 14/12/2025
Đời sống
U22 Việt Nam cần đặc biệt chú trọng điều này trước trận bán kết SEA Games 33
14:47 14/12/2025
Bóng đá Việt Nam
'Biển lửa' bao trùm công ty giày da rộng hơn 1.000 m² ở Hải Phòng
14:41 14/12/2025
Reels
Chinh phục thị trường toàn cầu, 8 ngành hàng Việt Nam xuất khẩu trên 10 tỷ USD
14:30 14/12/2025
Thị trường
NORAD và hành trình 70 năm theo dõi ông già Noel
14:26 14/12/2025
Khám phá
Saigon Co.op khởi động 'Chuyến xe hạnh phúc' Mùa 4 với 900 vé 0 đồng
14:18 14/12/2025
Đời sống
Vietlott 14/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 14/12/2025 - Xổ số Mega 6/45
14:18 14/12/2025
Xổ số
Á quân Tiếng hát Hà Nội là thủ khoa đại học, đỗ thạc sĩ biểu diễn ở tuổi 23
14:17 14/12/2025
Sao Việt
Sinh viên tạo ống nghe AI hỗ trợ theo dõi, phát hiện sớm bệnh hô hấp tại nhà
14:14 14/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Số người ngộ độc do ăn bánh mì ở Quảng Ngãi tiếp tục tăng mạnh
14:05 14/12/2025
An toàn thực phẩm
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 14/12/2025 - XSKH 14/12
14:00 14/12/2025
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 14/12/2025 - XSDL 14/12
14:00 14/12/2025
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 14/12/2025 - XSKG 14/12
14:00 14/12/2025
Xổ số miền Nam