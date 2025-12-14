Đóng

Giây phút sạt lở kinh hoàng trên quốc lộ 6

(VTC News) -

Chiều 14/12, đất đá bất ngờ đổ ập xuống quốc lộ 6 đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ vùi lấp toàn bộ phần đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt.

Minh Vy
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới