Đóng

'Biển lửa' bao trùm công ty giày da rộng hơn 1.000 m² ở Hải Phòng

(VTC News) -

Sáng 14/12, vụ cháy lớn xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất giầy da rộng nghìn mét vuông ở thôn Đồng Tiến, xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới