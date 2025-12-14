Thủ tướng: Nhà máy điện Nhơn Trạch khẳng định trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam

Ngày 14/12, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 tổ hợp điện khí LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) đầu tiên của Việt Nam khánh thành. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án điện khí LNG đầu tiên của cả nước, do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, liên danh Lilama - Samsung C&T đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC.
Nhà máy được xây dựng tại Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, trên diện tích hơn 56ha, với tổng mức đầu tư khoảng 32.486 tỷ đồng.
Khi vận hành ổn định, tổ hợp Nhơn Trạch 3 và 4 có tổng công suất 1.624 MW, dự kiến cung cấp trên 9 tỷ kWh điện/năm. Nguồn điện này được đánh giá là bổ sung quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu điện nền tại khu vực phía Nam ngày càng gia tăng.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án là việc sử dụng turbine khí 9HA.02 của GE (Mỹ) - dòng turbine thuộc nhóm công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Nhờ đó, hai nhà máy đạt hiệu suất từ 62 đến 64%, nằm trong nhóm các nhà máy điện khí có hiệu suất cao nhất tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương liên quan.
Theo Thủ tướng, trước hết, dự án khẳng định nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, góp phần bảo đảm mục tiêu trung hòa carbon đã tuyên bố tại COP26, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng với bảo vệ môi trường và tài nguyên quốc gia.
Đây cũng là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước chuyển đổi căn bản về tư duy, mô hình và xu hướng phát triển năng lượng theo hướng xanh, bền vững và hiện đại. So với các nguồn năng lượng truyền thống, điện khí LNG giúp giảm khoảng 40% lượng phát thải carbon so với điện than và giảm khoảng 30% so với điện dầu, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quá trình chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo.
Thủ tướng khẳng định, dự án là lời giải thiết thực cho bài toán bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần giữ ổn định hệ thống điện trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng nhanh, hạn chế nguy cơ mất cân đối cung - cầu điện.
Bên cạnh đó, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là hạ tầng chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua đóng góp ngân sách, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, phát triển công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ vận hành hệ thống cảng biển, logistics và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thủ tướng đánh giá cao vai trò chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong triển khai dự án, qua đó khẳng định vị thế của doanh nghiệp Nhà nước trong bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững, thể hiện năng lực quản trị, tổ chức, điều hành và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua khó khăn, thách thức.
Thủ tướng khẳng định, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án kiểu mẫu, tiêu biểu về nhiều mặt, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của ngành điện, ngành dầu khí, qua đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu trong và ngoài nước; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Nhân dân đã đồng thuận, nhường đất, di dời, tái định cư để phục vụ triển khai dự án.
Theo Thủ tướng, thành công của dự án tạo động lực, niềm tin và nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm quốc gia với quy mô lớn hơn, công nghệ hiện đại hơn, tiêu chuẩn cao hơn trong thời gian tới. Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ thể liên quan phát huy tối đa năng lực, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.