Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 14/12: Kết quả huy chương Việt Nam mới nhất

Đoàn Việt Nam xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương (30 huy chương vàng).
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đấu Indonesia (bán kết) lúc 16h.
|XH
|Đoàn TT
|HCV
|HCB
|HCĐ
|Tổng
|1
|Thái Lan
|95
|60
|39
|194
|2
|Indonesia
|31
|43
|36
|110
|3
|Việt Nam
|30
|29
|54
|113
|4
|Singapore
|19
|19
|25
|63
|5
|Malaysia
|16
|35
|48
|79
|6
|Philippines
|15
|23
|52
|90
|7
|Myanmar
|2
|12
|16
|30
|8
|Lào
|2
|3
|13
|18
|9
|Brunei
|0
|1
|4
|5
|10
|Timor Leste
|0
|0
|2
|2
9h30: Vòng loại Nữ 10m súng ngắn - Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang, Triệu Thị Hoa Hồng
11h30: Vòng loại Nam 10m súng ngắn - Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành
11h45: Chung kết Nữ 10m súng ngắn
13h45: Chung kết Nam 10m súng ngắn
Bóng đá nữ
16h: Việt Nam vs Indonesia (Bán kết)
20h: Thái Lan vs Philippines
Futsal nữ
13h30: Myanmar vs Việt Nam
Cử tạ
13h: Chung kết Nam 65 kg - Trần Minh Trí
15h: Chung kết Nữ 58 kg - Quàng Thị Tâm
17h: Chung kết Nam 71 kg - Nguyễn Đức Toàn
Boxing
14h: Bán kết Nữ 54 kg - Võ Thị Kim Ánh vs Thái Lan
Judo
13h: Đồng đội hỗn hợp (Vòng loại và chung kết)
Karate
10h30: Kumite đồng đội nam - Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam, Võ Văn Hiền, Nguyễn Thanh Trường, Lê Minh Thuận, Đăng Hồng Sơn, Nguyễn Chí Thanh
12h: Kumite đồng đội nữ - Nguyễn Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Thu
15h: Chung kết
Kickboxing
10h: Tứ kết
- K1 Nam 60 kg: Hoàng Gia Đại vs Lào
- K1 Nữ 52 kg: Triệu Thị Phương Thuỳ vs Thái Lan
- Kick Kight Nam 57 kg: Dương Danh Hoạt vs Myanmar
Muay
13h: Waikru - Nguyễn Sĩ Thắng
14h: Vòng loại
- Nam 51 kg: Huỳnh Hải Đăng vs Thái Lan, Bùi Hải Linh vs Thái Lan
- Nam 57 kg: Nguyễn Hoàng Minh vs Lào
- Nam 64,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Philippines
Pencak silat
13h: Vòng loại
- Nam 55-60 kg: Vũ Văn Kiên vs Myanmar
- Nam 60-65 kg: Nguyễn Minh Triết vs Singapore
Wushu
9h: Chung kết
- Nam côn thuật - Vũ Văn Tuấn
- Nữ Thái cực kiếm - Nguyễn Lệ Chi
9h: Vòng loại
- Nữ kiếm thuật: Nguyễn Thị Hiền, Dương Thuý Vi
- Nữ nam côn: Phan Thị Tú Bình, Đặng Trần Phương Nhi
- Nam nam đao: Nông Văn Hữu, Đỗ Đức Tài
15h: Bán kết Nữ 60 kg: Nguyễn Thị Thu Thuỷ
15h: Bán kết Nam 70 kg: Trương Văn Chưởng
9h: Vòng loại
- Thuyền đơn nam: Nguyễn Văn Hiếu
- Thuyền đôi nữ: Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc
- Thuyền 4 nam hạng nhẹ: Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành
- Thuyền 4 nữ 1 mãi chèo: Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông
14h: Bán kết và chung kết
17h: Chung kết Nam đi bộ 20 km - Nguyễn Thành Ngưng
17h15: Chung kết Nữ đi bộ 20 km - Nguyễn Thị Thanh Phúc, Thái Thị Kim Ngân
17h30: Chung kết nam marathon - Hoàng Nguyên Thanh
17h45: Chung kết nữ marathon - Bùi THị Thu Hà, Hoàng Thị Ngọc Hoa
9h: Vòng loại các nội dung
- Nữ 50m tự do: Nguyễn Thuý Hiền, Phạm Thị Vân
- Nam 50m bơi bướm: Lương Nino
18h: Chung kết các nội dung.