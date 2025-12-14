Xạ thủ Việt Nam bỏ xa Thái Lan, phá kỷ lục SEA Games

(VTC News) -

Đội tuyển bắn súng "mở hàng" huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 14/12. Các xạ thủ Nguyễn Thuỳ Trang, Trịnh Thu Vinh và Triệu Thị Hoa Hồng đạt tổng điểm đồng đội 1.711 ở vòng loại nội dung nữ 10m súng ngắn. Thành tích này vượt xa đội xếp thứ hai là Thái Lan.

Theo thể thức thi đấu môn bắn súng SEA Games, thành tích của các vận động viên ở vòng loại cá nhân được cộng vào tính điểm xếp hạng đồng đội. Do đó, đội tuyển bắn súng Việt Nam giành huy chương vàng. Không chỉ vậy, số điểm 1.711 cũng giúp Thu Vinh, Thuỳ Trang và Hoa Hồng phá kỷ lục SEA Games.

3 xạ thủ Việt Nam gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang, Triệu Thị Hoa Hồng (từ trái sang).

Trịnh Thu Vinh là xạ thủ từng lọt vào top 4 Olympic.

Kỷ lục SEA Games do đội tuyển bắn súng Việt Nam thiết lập.

Riêng Thu Vinh, Thuỳ Trang tiếp tục thi đấu chung kết nội dung cá nhân. Xạ thủ kỳ cựu Hoa Hồng không nằm trong top 8 và bị loại.

Đây là kỷ lục thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Kỷ lục đầu tiên được thiết lập tối qua (13/12) ở môn điền kinh.

Điền kinh Việt Nam đánh dấu ngày thi đấu thành công khi có 2 tấm huy chương vàng.

Ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp diễn ra tối 13/12, đội Việt Nam có sự tham dự của Tạ Ngọc Tường, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Hằng tiếp tục khẳng định thế mạnh.

Thành tích 3 phút 15 giây 07 giúp điền kinh Việt Nam phá kỉ lục SEA Games ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Kỉ lục cũ thuộc về đội Thái Lan với thành tích 3 phút 19 giây 29. Đội chủ nhà cũng phá kỷ lục ở SEA Games lần này, nhưng các vận động viên Việt Nam còn xuất sắc hơn.

Ngọc Tường là vận động viên xuất phát đầu tiên và tạo ra bước chạy khởi đầu hoàn hảo. Sau bước chạy của Ngọc Tường, Nguyễn Thị Ngọc vẫn giữ vững nhịp chạy chắc chắn và ổn định trước các đối thủ có sải chân vượt trội.

Thành tích của đội tuyển điền kinh Việt Nam phá kỉ lục SEA Games ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp.

Lê Ngọc Phúc thi đấu đầy nỗ lực với sự cổ vũ của Nguyễn Thị Hằng - người nhận nhiệm vụ chạy cuối cùng. Nguyễn Thị Hằng rất tập trung trước khi nhận gậy tiếp sức từ Ngọc Phúc. Cô lập tức chuyển trạng thái nước rút ngay từ những mét đầu tiên để duy trì khoảng cách an toàn trước các vận động viên Philippines.

Dù thua thiệt đối thủ về sải chân nhưng Nguyễn Thị Hằng lại có sự quyết tâm và bước chạy ở tốc độ rất cao. Ở những mét cuối cùng, đồng đội đã đứng sẵn để ăn mừng cùng Nguyễn Thị Hằng bởi khoảng cách với đối thủ đã quá an toàn.