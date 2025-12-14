Không khí Hà Nội cải thiện, bầu trời trong xanh sau nhiều ngày ô nhiễm

(VTC News) -

Dưới tác động của đợt không khí lạnh mạnh tăng cường kèm mưa rào và gió đông bắc, chất lượng không khí tại Hà Nội được cải thiện rõ rệt, bầu trời Thủ đô trở lại trạng thái trong xanh hiếm thấy trong mùa đông năm nay.

Theo số liệu từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ chiều qua (13/12), chỉ số chất lượng không khí (AQI) trên địa bàn Hà Nội liên tục giảm sâu, thoát khỏi ngưỡng ô nhiễm nặng từng bao trùm trước đó. Đến sáng 14/12, nhiều trạm đo ghi nhận AQI ở mức tốt, cho thấy môi trường không khí an toàn cho các hoạt động ngoài trời.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 14/12, trạm đo tại khu vực Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận AQI ở mức thấp (24), cho thấy không khí sạch hiếm có trong nhiều tuần trở lại đây. Tại công viên Nhân Chính, chỉ số này cũng ở ngưỡng tương đương với chỉ số ghi nhận là 26.

Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội sáng nay được cải thiện rõ rệt. (Ảnh: AirVisual)

Dữ liệu tổng hợp từ hệ thống theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir cho thấy, một số điểm đo tại Hà Nội như khu vực Thanh Xuân duy trì AQI dưới 60, trong khi các quận nội thành khác chủ yếu ở mức trung bình.

Sự “lột xác” nhanh chóng của bầu không khí Hà Nội được các chuyên gia lý giải là nhờ mưa kéo dài, cuốn trôi phần lớn bụi mịn lơ lửng trong không khí, kết hợp với gió đông bắc giúp khuếch tán các chất ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị.

Đây được xem là điều kiện thời tiết thuận lợi hiếm gặp trong mùa đông - thời điểm thường xuyên xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt khiến ô nhiễm tích tụ.

Bầu trời Thủ đô Hà Nội trong xanh trở lại sau chuỗi ngày ô nhiễm không khí kéo dài. (Ảnh: Viên Minh)

Trước đó, đêm 12/12, Hà Nội từng trải qua đợt ô nhiễm nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm. Nhiều trạm quan trắc ghi nhận AQI ở mức rất xấu, thậm chí tiệm cận ngưỡng nguy hại. Có thời điểm, Hà Nội đứng số 1 trong nhóm những thành phố ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới theo xếp hạng của IQAir.

Tuy hôm nay không khí Hà Nội tốt hơn nhưng từ ngày mai (15/12), khi gió đông bắc suy yếu, không đủ khuếch tán bụi mịn, chuyên gia cảnh báo ô nhiễm có thể quay trở lại.

Hôm 10/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt; phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Chất lượng không khí cải thiện đã mang lại điều kiện thuận lợi hiếm có để người dân Thủ đô tham gia các hoạt động ngoài trời cuối tuần. (Ảnh: Viên Minh)

Đáng chú ý, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo Sở Xây dựng không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

UBND TP Hà Nội cũng có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời khi VN-AQI (chỉ số chất lượng không khí Việt Nam) ở mức xấu.

Nếu không khí chuyển sang ngưỡng rất nguy hại (từ 301 điểm trở lên), các cơ sở giáo dục phải cân nhắc tạm dừng học trực tiếp, điều chỉnh thời khóa biểu hoặc chuyển sang hình thức dạy học phù hợp để giảm thiểu tác động đến học sinh.