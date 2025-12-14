Chạy đua với thời gian dựng lại mái nhà cho người dân Gia Lai sau bão lũ
(VTC News) -
Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ kiên trì dãi nắng dầm mưa, chạy đua với thời gian để dựng lại mái ấm cho người dân rốn lũ Gia Lai.
Bộ đội chạy đua với thời gian triển khai "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai.
Chỉ sau 12 ngày triển khai "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh Gia Lai khởi công và hoàn thành 70% (451/674) căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, cần xây dựng lại, chủ yếu do ảnh hưởng của bão số 13. Số nhà còn lại nằm chủ yếu trong các khu tái định cư, mặt bằng đã sẵn sàng và đang được triển khai thi công. Gia Lai cam kết hoàn thành toàn bộ nhà xây mới trước ngày 25/1/2026.
Đồng thời tỉnh cũng đẩy nhanh việc sửa chữa các nhà hư hỏng nặng. Về sửa chữa nhà ở, toàn tỉnh có 31.000 căn, đến nay, gần 90% đã hoàn thành. Phần còn lại sẽ xong cơ bản trong tháng 12/2025 và dứt điểm trước ngày 15/01/2026.