Đen Vâu gây tranh cãi khi nhắc đến ồn ào 'Nuôi em' tại concert Mỹ Tâm

(VTC News) -

Trong đêm nhạc See The Light của Mỹ Tâm diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), rapper Đen Vâu xuất hiện với vai trò khách mời. Tuy nhiên, sau màn trình diễn song ca, anh bất ngờ nhắc đến những ồn ào cá nhân đang vướng phải.

Đen Vâu xin lỗi Mỹ Tâm, nhắc đến ồn ào ''Nuôi em'' tại concert của nữ ca sĩ.

Trước hàng chục nghìn khán giả, Đen Vâu nói lời xin lỗi Mỹ Tâm vì cho rằng những thông tin không hay xoay quanh mình trong những ngày qua có thể ảnh hưởng đến nữ ca sĩ và đêm nhạc. Anh bày tỏ sự biết ơn khi vẫn được đứng trên sân khấu lớn: "Em chân thành nói với chị Mỹ Tâm rằng, mấy hôm nay có những tin tức không hay nói về em. Em muốn xin lỗi chị nếu như những chuyện về em ảnh hưởng đến chị".

Mỹ Tâm cho biết cô đã nắm được câu chuyện liên quan đến hoạt động thiện nguyện mà Đen Vâu đang bị dư luận bàn tán. Nữ ca sĩ không chỉ dành lời động viên mà còn bày tỏ sự tin tưởng khiến nam rapper xúc động.

Mỹ Tâm động viên nam rapper.

Ngay sau đêm diễn, mạng xã hội nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều về hành động của Đen Vâu. Không ít khán giả cho rằng việc Đen Vâu xin lỗi và nhắc đến lùm xùm cá nhân ngay trong concert riêng của Mỹ Tâm là thiếu tinh tế, khiến chủ nhân đêm nhạc rơi vào tình huống khó xử. Một số bình luận cho rằng nếu lo sợ ảnh hưởng, nam rapper hoàn toàn có thể trao đổi riêng thay vì công khai trên sân khấu.

“Đây là concert của người khác, nếu sợ ảnh hưởng thì nên chủ động liên lạc trước hoặc sau đêm diễn, chứ đưa chuyện riêng lên sân khấu làm gì?"; "Khoảnh khắc đó nhìn Mỹ Tâm khá sượng, cảm giác rất khó xử"; "Cách xử lý truyền thông ngay trên sân khấu của người khác lần này thật sự kém duyên. Chuyện cá nhân thì nên giải quyết trong phạm vi cá nhân, Mỹ Tâm đâu liên quan"... là bình luận của nhiều khán giả.

Ngược lại, cũng có nhiều ý kiến bênh vực Đen Vâu, cho rằng đây là hành động xuất phát từ sự tôn trọng và tử tế. Một bộ phận khán giả nhận định nam rapper cũng là người bị liên đới ngoài ý muốn, khi từng dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những hoạt động thiện nguyện tích cực.

Đen Vâu khẳng định mình không sáng lập, không tham gia quản lý hay quyết định bất kỳ vấn đề tài chính của dự án "Nuôi em".

Những tranh cãi này xuất phát từ việc dự án thiện nguyện "Nuôi em" từng được Đen Vâu ủng hộ, gần đây vướng nghi vấn về tính minh bạch tài chính. Nhiều khán giả cho biết họ biết đến và ủng hộ dự án nhờ sự truyền cảm hứng từ Đen Vâu và ca khúc Nấu ăn cho em, ra mắt năm 2023, với toàn bộ doanh thu được nam rapper dành cho quỹ này.

Tối 7/12, rapper Đen Vâu đã lên tiếng, làm rõ mối quan hệ giữa anh và dự án "Nuôi em". Anh khẳng định mình không sáng lập, không tham gia quản lý hay quyết định bất kỳ vấn đề tài chính, ngân sách nào của dự án; anh và ê kíp chỉ là mạnh thường quân như bao nhà hảo tâm khác.

Nam rapper mong mọi người bình tĩnh, chờ sự minh bạch từ phía đội ngũ dự án. Anh khẳng định: “Nếu có sai phạm được cơ quan chức năng kết luận, Đen ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của nhà hảo tâm và, quan trọng nhất, của các em nhỏ”.