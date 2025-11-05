Gây tranh cãi khi giá vé concert cao ngang ngửa Mỹ Tâm, ca sĩ Lân Nhã nói gì?

(VTC News) -

Ca sĩ Lân Nhã vừa tổ chức buổi livestream để chia sẻ về hai dự án âm nhạc quan trọng nhất trong năm gồm album Nhã 2025 và Nhã Concert sẽ diễn ra ngày 7/12 tại Cung Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội và 20/12 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Ngay khi thông tin công bố, mức giá vé tại Hà Nội dao động từ 2,5 triệu đồng - 5,9 triệu đồng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng giá vé cao, trong khi các nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn cũng chỉ có mức tiền tương đương.

Lân Nhã xin lỗi về tranh cãi giá vé concert cao.

Trước tranh cãi, Lân Nhã chia sẻ anh thấu hiểu tâm lý người hâm mộ và xin lỗi nếu giá vé khiến khán giả thấy chưa hợp lý.

“Chúng tôi đã cân đối và hạ thấp giá vé hết mức có thể. Ở Cung Hữu Nghị Việt Xô số ghế ít hơn Nhà hát Hòa Bình, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TP.HCM. Mọi thứ đều bị đội lên nên giá vé cao hơn. Tôi mong mọi người thông cảm, ê-kíp đã cố gắng hết sức”, anh nói.

Nói về việc chọn thời điểm tổ chức concert sát với Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, nam ca sĩ cũng khẳng định mỗi nghệ sĩ đều có lượng khán giả riêng. Sau thời gian làm nghề, anh cảm nhận rất rõ điều đó.

"Tôi vui vì năm nay có nhiều nghệ sĩ khác cũng làm concert và tôi không nghĩ đến việc so sánh. Điều tôi quan tâm nhất là làm thật chỉn chu”, Lân Nhã chia sẻ.

Ngoài ra, Lân Nhã cũng hé lộ sẽ có một chút chấm phá về vũ đạo trong đêm concert. Anh đang nỗ lực tập luyện cùng biên đạo múa Quang Đăng. Tuy nhiên nam ca sĩ khẳng định điều anh chú trọng nhất vẫn là giọng hát.

Nam ca sĩ lần đầu tổ chức concert sau 15 năm đi hát.

Nói về album Nhã 2025 - sản phẩm được ấp ủ hơn 2 năm, Lân Nhã nói đây được xem như một cột mốc trong sự nghiệp, phản ánh những thay đổi trong cảm xúc, nhận thức và trải nghiệm của anh suốt chặng đường làm nghề.

Album mới của anh có sự tham gia của nhạc sĩ Hoài Sa trong vai trò hoà âm phối khí. Phần xử lý âm thanh được thực hiện bởi nhạc sĩ Đức Trí, sau đó sản phẩm được gửi sang Mỹ để hoàn thiện khâu cân chỉnh cuối.

Lân Nhã luôn nhận được phản hồi là vì sao hầu như chỉ hát nhạc xưa mà ít khi nào ra nhạc mới. Anh khẳng định bản thân mình luôn yêu nhạc xưa và những bản tình ca sống cùng năm tháng, tương lai làm nghề vẫn sẽ như thế. Lần này, anh muốn gửi thêm đến khán giả những bài hát mới, phù hợp với tâm trạng và sự đồng điệu nội tâm của mình.

Trải lòng về 15 năm đi hát, Lân Nhã kể từng có thời gian rời sân khấu 7-8 năm để làm công việc lồng tiếng trước khi trở lại âm nhạc vào giai đoạn 2017-2018. Tuy nhiên khi đi hát, anh mới có cảm giác được làm nghề.

"Khi đứng trên sân khấu, nhìn ánh mắt mọi người hướng về và cảm nhận sự kỳ vọng khi mình hát, tôi thấy hạnh phúc. Đó là những điều tuyệt vời mà tôi cảm nhận được ở mỗi đêm nhạc. Đây là thời điểm đẹp khiến tôi muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho khán giả”, anh trải lòng.