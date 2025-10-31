Mỹ Tâm nhận giải thưởng 'Thành tựu trọn đời' sau hơn 20 năm làm nghề

(VTC News) -

Ca sĩ Mỹ Tâm vừa vinh dự nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời" (Lifetime Achievement Award) tại lễ trao giải Harper’s Bazaar Star Awards 2025: Secret Blooms. Đây là giải thưởng danh giá và quan trọng nhất của chương trình.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng này không dành riêng cho một năm hay một giai đoạn, mà là sự ghi nhận vượt thời gian, tôn vinh những đóng góp bền bỉ, những dấu ấn đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam.

"Giải thưởng chứng minh tầm ảnh hưởng không thể thay thế của Mỹ Tâm suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật", BTC cho biết

Mỹ Tâm vinh dự nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời".

Chia sẻ trên sân khấu trao giải, Mỹ Tâm thừa nhận trong hành trình hơn 20 năm làm nghệ thuật của mình đã có nhiều giải thưởng cao quý. Tuy nhiên cho đến hiện tại, cô nghĩ không phải bản thân làm việc để được giải thưởng, mà vì làm hết mình và sống vô tư với điều đó. Chính vì không nghĩ đến điều gì nên những điều tốt đẹp nhất sẽ tự động đến.

"Tôi nghĩ là mỗi con người đều có nguồn ánh sáng để mình đi. Nếu như tất cả chúng ta tin vào điều đó thì hãy cứ bước đi, đừng bao giờ dừng lại. Đó mới là phần thưởng xứng đáng nhất cho mỗi con người trên hành trình mà bản thân đã chọn", nữ ca sĩ tâm sự.

Ngoài Mỹ Tâm, Đức Phúc - cậu học trò của nữ ca sĩ cũng được vinh danh giải thưởng "Thành tựu quốc tế của năm" (International Achievement of the Year).

Không giấu nổi niềm xúc động, giọng ca sinh năm 1996 nói giải thưởng này mang rất nhiều ý nghĩa với anh. Đây là cột mốc đánh dấu chặng đường nỗ lực không ngừng nghỉ, khẳng định rằng âm nhạc Việt hoàn toàn có thể được bạn bè năm châu đón nhận và yêu mến.

“Đôi khi nhìn lại, tôi vẫn không tin rằng mình đã đi xa đến vậy. Từ cậu sinh viên mê hát, đến người chiến thắng Giọng hát Việt, rồi giờ đây là đại diện Việt Nam giành cúp vàng Intervision 2025, mọi thứ đều như giấc mơ", anh chia sẻ.

Đức Phúc giành giải "Thành tựu quốc tế của năm" nhờ chiến thắng Intervision 2025.

Với những cống hiến của bản thân cho nghệ thuật, Soobin trở thành chủ nhân của giải thưởng "Nam ca sĩ của năm" tại lễ trao giải Harper’s Bazaar Star Awards 2025. Nam ca sĩ vui và tự hào vì hành trình làm nghề của mình được ghi nhận.

"Giải thưởng này chắc chắn sẽ là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, làm tốt hơn nữa trong thời gian tới", anh nói.

Lễ trao giải Harper’s Bazaar Star Awards 2025 tôn vinh hành trình sáng tạo đầy rực rỡ của những cá nhân và thương hiệu đã cống hiến nhiều cho đất nước trong thời gian qua. Tổ chức 3 năm một lần, lễ trao giải này được ví như “Oscar của ngành thời trang và sáng tạo” tại Việt Nam.