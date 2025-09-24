Bức thư xúc động bố Đức Phúc gửi Mỹ Tâm sau chiến thắng của con trai tại quốc tế

(VTC News) -

Sau chiến thắng của con trai tại Intervision 2025, ông Nguyễn Văn Trung - bố ca sĩ Đức Phúc có những chia sẻ đầy xúc động trên mạng xã hội. Không thể giấu nổi sự tự hào, ông Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã thay đổi số phận con trai mình.

"Thật là thiếu sót nếu tôi không nói ra những điều này với sự biết ơn từ đáy lòng", ông Trung viết trong tâm thư.

Với 10 năm hoạt động nghệ thuật đầy thăng trầm, Đức Phúc đạt được nhiều mốc son trong sự nghiệp nhưng chiến thắng tại cuộc thi quốc tế Intervision 2025 được ông coi là dấu mốc quan trọng nhất, mang tầm cỡ quốc gia.

Bố Đức Phúc gửi lời cảm ơn tới Mỹ Tâm.

Bố nam ca sĩ muốn nhấn mạnh vai trò của Mỹ Tâm - người thầy đã thay đổi số phận của Đức Phúc tại Giọng hát Việt 2015. Ông gọi "họa mi tóc nâu" là người "có tâm, có tầm".

“Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi. Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được điều đó. Tôi và gia đình luôn biết ơn và trân trọng điều đó. Cảm ơn cô rất nhiều", ông chia sẻ.

Ngoài ra, ông cũng gửi lời cảm ơn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người từng trao cho Phúc cơ hội ở vòng sơ tuyển Giọng hát Việt 2015. Theo ông, tại sơ tuyển miền Bắc, Đức Phúc bị một nhạc sĩ bấm loại, nhưng được cứu lại nhờ Hồ Hoài Anh.

"Nhờ cú bấm chọn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Đức Phúc mới có cơ hội thi tuyển tại Giọng hát Việt 2015", ông nói.

Ông nói suốt hành trình 10 năm ca hát, để có được thành công hôm nay, ngoài nỗ lực và sự hy sinh của con trai, còn có sự dìu dắt, nâng đỡ và đồng hành của nhiều thầy cô, đồng nghiệp.

"Tôi luôn hướng con theo đạo 'uống nước nhớ nguồn'. Suốt chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật, để có được những thành công đó, ngoài sự hy sinh thú vui cá nhân của tuổi trẻ, đam mê và chuyên tâm của Đức Phúc, ngoài công lao to lớn của cô Mỹ Tâm và chú Hồ Hoài Anh, còn có sự hợp tác của nhiều đối tác và bạn bè. Tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả", bố nam ca sĩ bày tỏ.

Khoảnh khắc Đức Phúc giành chiến thắng Intervision 2025.

Hôm 21/9 tại Live Arena, ngoại ô Moskva, Nga, Đức Phúc tạo nên kỳ tích khi trở thành quán quân Intervision 2025, giành giải thưởng danh giá bao gồm cúp pha lê và 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng).

Là đại diện Việt Nam tại cuộc thi này, anh chinh phục khán giả bằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng và bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy. Kết hợp âm nhạc dân gian với rap đương đại bằng ba ngôn ngữ Việt-Anh-Nga, cùng dàn dựng công phu với đạo cụ tre, nón lá và trang phục truyền thống.

Khoảnh khắc giơ cao chiếc cúp chiến thắng, Đức Phúc xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui, cảm ơn tình cảm của khán giả và ban giám khảo đã dành cho Đức Phúc đến từ Việt Nam. Ngày này cách đây 10 năm, tôi trở thành Quán quân Giọng hát Việt. Và hôm nay, tôi giành chiến thắng tại Intervision”.