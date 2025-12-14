Lịch cúp điện hôm nay ngày 15/12/2025 tại Quảng Trị

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại tỉnh Quảng Trị ngày 15/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Bắc Gianh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 06h30 - 16h30 Mất điện trạm Quảng Xuân 4, Tấm Lợp 1, Tuy Nen Ba Đồn 1(CIB), Bê Tông Nguyên Anh, Tuy Nen Ba Đồn 2(CIB), Kiểm định Thành Nam. Đội quản lý điện Quảng Trạch Công ty Đăng Nguyên (GPMB phục vụ thi công Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn): - Đấu nối cáp ngầm tại C74, C79 mạch kép XT 477, 478 (hạ ngầm mạch kép từ C74 đến C79). - Lắp đặt, đấu nối DCL, LBS tại C74 thuộc XT 478. - Dựng cột BTLT-16m tại C79A mạch kép XT 477, 478. - Lắp DCL 3 pha tại C79 thuộc XT 477- Dựng cột đôi BTLT-14m tại VT 79/1 XT 477 (*).

Lịch cúp điện phường Đồng Hới

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 06h30 - 14h30 Mất điện trạm Phan Đình Phùng 5. Đội quản lý điện Đồпg Hới Dựng cột, di dời cột từ vị trí 65 đến vị trí 68 thuộc XT 474 BDH do ảnh hưởng hành lang đường vào Khu Công Nghiệp (mỡ rộng)- Đấu nối đến LBS 474/1 Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tại vị trí 64 đến 64/1 (có ĐK)

Lịch cúp điện phường Đông Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h00 - 13h00 Mất điện trạm Ngô Quyền 1. Đội quản lý điện Đông Hà Tách lèo mỏ chim TBA Ngô Quyền 1 - ĐH: Phát quang tuyến (xử lý đơn thư KH). - Trường Sa: Thay cáp tổng, CSV, MBA TBA Ngô Quyền 1 (ĐTXD 2025). Đấu lèo mỏ chim TBA Ngô Quyền 1 15/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm Chiếu sáng đường Khoá Bảo. Đội quản lý điện Đông Hà Đấu nối, chuyển công tơ sau TBA CS Khóa Bảo (ĐTXD 2025), phát quang hành lang tuyến (xử lý đơn thư khách hàng)

Lịch cúp điện xã Quảng Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 13h00 - 18h30 Mất điện trạm Tây Trung 2. Đội quản lý điện Quảng Ninh Xử lý đơn thư XT B thuộc TBA Tây Trung 2 (*)

Lịch cúp điện xã Trường Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h00 - 11h30 Mất điện trạm Chút Mút, Đội 6 Đoàn 79, Chốt Dân Quân. Đội quản lý điện Lệ Thủy Lắp xà, sứ, căng dây đấu nối đường dây 22kV nhánh rẽ TBA TĐC Tân Ly tại M441/4/61 XT 478 Áng Sơn (*)

Lịch cúp điện xã Khe Sanh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h00 - 10h00 Mất điện trạm Pa Nang 2, T2 Pa Nang, T3 Ta Réc - Pa Nang, Kiểm lâm Pa Nang, Trung tâm VT 5 ( BTS Pa Nang). Đội quản lý điện Khe Sanh Công ty PTNT Quảng Trị hoàn thiện thay dây dẫn 2 pha lên 3 pha VT161/2-161/33 XT 473 TC Khe Sanh (ĐTXD 2025) 15/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm A La - Ba Nang, Hùng Vương 2. Đội quản lý điện Khe Sanh Công ty PTNT Quảng Trị hoàn thiện thay dây dẫn 2 pha lên 3 pha VT161/33/1-161/33/22 XT 473 TC Khe Sanh (ĐTXD 2025) 15/12/2025 từ 08h00 - 10h00 Mất điện trạm Che Riêng 1. Đội quản lý điện Khe Sanh Tháo, lắp MBA Che Riêng 1 S=50→160kVA theo phương án số: 387/PA-ĐKS Luân chuyển MBA thuộc khu vực quản lý của Đội QLĐ Khe Sanh để chống quá tải năm 2025 15/12/2025 từ 10h00 - 12h00 Mất điện trạm Bản 10. Đội quản lý điện Khe Sanh Tháo, lắp MBA Che Riêng 1 S=50→160kVA theo phương án số: 387/PA-ĐKS Luân chuyển MBA thuộc khu vực quản lý của Đội QLĐ Khe Sanh để chống quá tải năm 2025 15/12/2025 từ 13h00 - 15h00 Mất điện trạm Thôn Xa Ri - Hướng Sơn. Đội quản lý điện Khe Sanh Tháo, lắp MBA Xê Ry S=400→250kVA theo phương án số: 387/PA-ĐKS Luân chuyển MBA thuộc khu vực quản lý của Đội QLĐ Khe Sanh để chống quá tải năm 2025

Lịch cúp điện xã Hướng Hiệp

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 15/12/2025 từ 07h00 - 17h00 Mất điện trạm A Đăng 3 (T5 Tà Rụt), T2 Tà Rụt (A Vương 3), T3 Tà Rụt(A Liêng), Vực Leng 2, Vực Leng (T4 Tà Rụt), T3 - Thủy điện Đakrông 5. Đội quản lý điện ĐaKrông UBND xã Tà Rụt đề nghị cắt điện để PQHLT; Đội QLĐ Đakrông thay thế, bổ sung lèo VT86-106 XT 472 Tà Rụt nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo phương án 308/PAĐLĐK ngày 18/6/2025 (SCL 2025)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ngày 15/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Quảng Trị để khán giả tiện theo dõi.