Giọng ca 'Thu cuối' giờ ra sao sau 13 năm nổi tiếng nhờ bản hit đình đám?

(VTC News) -

Hằng BingBoong sinh năm 1989, nổi tiếng nhờ hiện tượng âm nhạc Thu cuối vào năm 2012. Sau 13 năm, MV Thu cuối của Hằng BingBoong hát cùng Yanbi và Mr.T hiện đạt gần 100 triệu lượt xem trên YouTube. Nhờ ca khúc này, sự nghiệp của nữ ca sĩ bước sang một trang mới.

Ba giọng ca tạo nên bản hit "Thu cuối" đình đám.

Nhờ sức hút của bản hit, Hằng BingBoong tiếp tục nhận được chú ý khi tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Dù không tiến quá sâu tại chương trình giọng hát lạ của nữ ca sĩ cũng được nhiều khán giả yêu mến.

Bước ra từ chương trình, cô cho ra mắt nhiều bài hát như Rời, Nhiều hơn lúc ban đầu, Lối vắng, Chờ ai đêm Giáng sinh, Nói em nghe về cô ấy (kết hợp rapper Khói)...

Tuy nhiên khi sự nghiệp ổn định, Hằng BingBoong bất ngờ sinh con và sang Pháp định cư cùng bạn trai. Ba năm ở Pháp, Hằng BingBoong tập trung làm nội trợ, vun vén gia đình. Rào cản ngôn ngữ, quan điểm khiến cả hai chọn "đường ai nấy đi".

Ở xứ người, nữ ca sĩ một mình nuôi con, dành khoảng lặng để định hướng những bước đi tiếp theo trong cuộc sống và sự nghiệp.

Đến đầu 2024, ca sĩ 8X quyết định đưa con về Việt Nam sinh sống, đầu quân cho công ty quản lý mới và hoàn toàn chuyên tâm theo đuổi lần nữa đam mê nghệ thuật.

Nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân nuôi con trai.

Sau 4 năm gần như biến mất khỏi đường đua âm nhạc, Hằng BingBoong trở lại với EP Kèo thơm gồm 5 ca khúc. Mỗi bài hát đều mang một thông điệp độc đáo, xoay quanh chủ đề xuyên suốt về sự mạnh mẽ, độc lập và niềm tin vào tình yêu sau những tổn thương.

Chia sẻ về quãng thời gian tạm gác lại đam mê, Hằng BingBoong cho biết cô đã dành vài năm để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Khi mọi thứ đã ổn định, chính là thời điểm để cô quay lại với đam mê nghệ thuật của mình.

Hằng BingBoong tái xuất với hình ảnh mới sau nhiều năm "ở ẩn".

Sau biến cố tình cảm, Hằng BingBoong cho biết cô dành thời gian tự chữa lành rồi mới quay lại với âm nhạc.

"Âm nhạc giúp tôi gỡ rối và được là chính mình. Những lần thu âm cùng bạn bè, ai cũng khuyên tôi hãy trở lại. So với trước đây, tôi phải hiểu rằng mình phải cố gắng, sáng tạo, đổi mới khi có rất nhiều 'chị đẹp', 'em xinh'", Hằng BingBoong bày tỏ.

Ở tuổi 36, Hằng BingBoong cho hay cô không có quá nhiều mưu cầu lớn, không đặt nặng kinh tế khi đi hát, nơi nào khán giả cần là cô sẽ xuất hiện. Ngoài ra, con trai cũng là nguồn động lực để ca sĩ sống và làm việc hết mình.