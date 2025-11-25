Sau hơn nửa thế kỷ, dàn diễn viên phim 'Đến hẹn lại lên' giờ ra sao?

(VTC News) -

Bộ phim Đến hẹn lại lên ra mắt vào năm 1974 của đạo diễn Trần Vũ là một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Bối cảnh phim đặt tại miền quan họ Kinh Bắc, trước thềm Cách mạng tháng Tám 1945, xoay quanh chuyện tình đầy trắc trở giữa Nết (NSND Như Quỳnh) và Chi (NSƯT Vũ Tự Lẫm). Định kiến xã hội buộc họ chia xa, nhưng chính biến cố thời cuộc lại đưa hai trái tim trở về bên nhau ở ngã rẽ khác của cuộc đời.

Năm 1975, tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3, Đến hẹn lại lên thắng lớn với loạt giải Bông Sen Vàng quan trọng: Phim truyện xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất. NSND Như Quỳnh nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Một năm sau, phim tiếp tục gây tiếng vang quốc tế khi giành giải chính tại Liên hoan phim Karlovy Vary – một trong những LHP uy tín nhất châu Âu.

Sau hơn 50 năm kể từ ngày phim ra mắt, sự nghiệp và cuộc sống của dàn diễn viên chính có nhiều đổi thay.

NSND Như Quỳnh

Trong phim, NSND Như Quỳnh hóa thân thành Nết - liền chị mang vẻ đẹp đằm thắm, đôi mắt buồn giàu nội tâm. Vẻ đẹp thuần Việt và diễn xuất tự nhiên của cô gái 19 tuổi khi ấy biến Nết thành biểu tượng điện ảnh suốt nhiều thập kỷ.

NSND Như Quỳnh vào vai Nết.

Nhiều người cho rằng, nhân vật Nết như được “đo ni đóng giày” cho Như Quỳnh. Ít ai biết ban đầu gia đình NSND Như Quỳnh lo lắng vì cô là người Hà Nội, chưa hiểu nhiều về lối sống Kinh Bắc xưa. Bà đã gặp GS Hoàng Như Mai để tìm hiểu về nét đẹp, tính cách của phụ nữ vùng quê Bắc Ninh thời xưa. Nhờ vậy, bà có thể hình dung rõ ràng hơn.

NSND Như Quỳnh nhớ nhất cảnh Nết gặp lại Chi sau nhiều năm xa cách: “Tôi phải khóc nhưng là khóc trong nụ cười hạnh phúc. Đây là cảnh rất khó vì khi đó, tôi mới chỉ 19, 20 tuổi chưa có kinh nghiệm, phải diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần".

Sau bộ phim, Như Quỳnh tiếp tục khẳng định vị thế minh tinh của điện ảnh Việt với loạt tác phẩm: Bao giờ cho đến tháng Mười, Hà Nội mùa đông năm 46, Người đàn bà mộng du… Nữ nghệ sĩ có gia tài đồ sộ về phim ảnh, không chỉ trong nước mà bà còn được mời tham gia nhiều bộ phim nước ngoài.

NSND Như Quỳnh ở hiện tại.

NSND Như Quỳnh kết hôn với nhiếp ảnh gia Hũu Bảo. Hiện 71 tuổi, NSND Như Quỳnh vẫn miệt mài với nghề qua các phim truyền hình như Hương vị tình thân, Đừng bắt em phải quên, Hành trình công lý. Bà sống cùng gia đình tại phố Hàng Đào, Hà Nội và vẫn giữ được phong thái đằm thắm, phúc hậu như thời thanh xuân.

NSƯT Vũ Tự Lẫm

NSƯT Vũ Tự Lẫm - nghệ danh Hai Lẫm, là một trong những trụ cột của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Ông được xem là một trong những người đặt nền móng của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh (nay là Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh) và từng giữ chức Trưởng đoàn trong những ngày đầu thành lập.

Đến hẹn lại lên là lần hiếm hoi ông góp mặt trong điện ảnh, nhưng vai Chi đã trở thành hình ảnh ghi dấu sâu đậm.

NSƯT Vũ Tự Lẫm vào vai Chi.

NSƯT Vũ Tự Lẫm chia sẻ về quá trình được chọn vào vai Hai Chi với nhiều cảm xúc. Khi ấy, ông đang là diễn viên của đoàn nghệ thuật Ty Văn hóa Hà Bắc, được chọn vào vai chính trong một dự án hợp tác giữa Ty Văn hóa Hà Bắc và Xưởng phim truyện Việt Nam.

Năm đó, ông mới 22 tuổi, vừa đi biểu diễn vừa tranh thủ đóng phim. Cảnh nắm tay duy nhất giữa Chi và Nết vốn bị cấm kỵ bởi quan niệm “nam nữ thụ thụ bất thân” trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển của phim Việt.

Quá trình làm phim đầy thử thách khi NSƯT Vũ Tự Lẫm phải đảm nhiệm hai vai trò cùng lúc. Ban ngày, ông tham gia đóng phim, còn tối đến lại phải biểu diễn cho đoàn dân ca quan họ. Đoàn phim thường phải điều xe đến đón ông đi quay, sau đó lại đưa về để kịp biểu diễn buổi tối.

"Tôi vừa tham gia đóng phim vừa phải đi diễn cùng Đoàn Quan họ nên ít gặp Như Quỳnh. Tôi chỉ đến đoàn làm phim khi đạo diễn yêu cầu, nhưng do hiểu được vai diễn, tôi đã nhập vào nhân vật với cảm xúc chân thực", NSƯT Vũ Tự Lẫm chia sẻ trong chương trình Cine 7 - Ký ức phim Việt.

NSƯT Vũ Tự Lẫm hội ngộ NSND Như Quỳnh.

NSƯT Vũ Tự Lẫm từng lo lắng vì chỉ học diễn xuất 6 tháng, nhưng chính sự mộc mạc và chân thành đã tạo nên một anh Chi đẹp, trong trẻo và khó quên.

Sau phim, ông trở lại với quan họ - tình yêu lớn nhất đời mình. Ở tuổi ngoài 70, ông không còn xuất hiện trên màn ảnh nhưng vẫn miệt mài truyền dạy dân ca cho thế hệ trẻ, tự xem đó là cách gìn giữ di sản văn hoá quê hương.

NSƯT Vũ Đình Thân

Trong phim, NSƯT Vũ Đình Thân đảm nhận vai An – nhân vật xuất hiện không nhiều nhưng để lại ấn tượng về một chàng trai nho nhã, hiền lành.

NSƯT Vũ Đình Thân.

Sau phim, ông tham gia nhiều dự án nổi tiếng như Đêm hội Long Trì, Mối tình sau song sắt, Ông cố vấn… Trong đó, vai ông cố vấn giúp tên tuổi ông được khán giả nhớ đến suốt nhiều năm.

Sau dấu ấn lớn với Ông cố vấn, nam nghệ sĩ dần thưa vắng trên màn ảnh suốt nhiều năm. Ông cho biết lý do đơn giản là công việc quá bận rộn, không thể sắp xếp thời gian để tham gia các dự án phim ảnh dài hơi.

Lần xuất hiện gần đây nhất trên màn ảnh nhỏ của Vũ Đình Thân là trong các bộ phim: Đi qua ngày biển động (2011), Lời thì thầm từ quá khứ (2014) và Bình minh phía trước (2022).

NSƯT Vũ Đình Thân và vợ.

NSƯT Vũ Đình Thân khá kín tiếng trước truyền thông. Ông cũng không chia sẻ nhiều về đời tư trên mạng xã hội. Khán giả chỉ biết ông hiện có cuộc sống yên ấm bên người vợ kém 10 tuổi, làm nghề dược. Trong lần hiếm hoi nhắc về bà xã, nam nghệ sĩ cho biết khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là rào cản, bởi giữa họ luôn tồn tại sự thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau.