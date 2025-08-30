Sau 5 thập kỷ, dàn diễn viên phim ‘Em bé Hà Nội’ giờ ra sao?

(VTC News) -

Em bé Hà Nội được Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1974, do đạo diễn Hải Ninh thực hiện. Bộ phim khắc họa số phận những đứa trẻ trong khói lửa chiến tranh, một phần cuộc sống người dân trong bối cảnh đổ nát, hoang tàn của Hà Nội năm 1972, khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành Chiến dịch Linebacker II, ném bom miền Bắc Việt Nam.

Phim trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh cách mạng kinh điển của Việt Nam. Em bé Hà Nội nhận giải thưởng Bông Sen Vàng cho "Phim hay nhất" tại Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần ba năm 1975, giải đặc biệt của Ban giám khảo LHP quốc tế Moskva cùng năm.

51 năm sau, trong những diễn viên nổi bật của phim đã có người khuất bóng.

NSND Lan Hương vẫn trẻ đẹp, sống viên mãn

Đảm nhận vai chính - cô bé Ngọc Hà, NSND Lan Hương khi mới 10 tuổi. Nét diễn trong trẻo, giàu cảm xúc của bà ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. Sau 5 thập kỷ, công chúng vẫn mãi nhớ và gọi nữ nghệ sỹ là "em bé Hà Nội".

Trước khi đóng phim, Lan Hương rất nhút nhát. Thời điểm bà mới 3-4 tuổi, trong một lần đi qua khu Hoàng Hoa Thám, đạo diễn Hải Ninh bắt gặp Lan Hương và ấn tượng bởi đôi mắt đặc biệt của cô bé.

NSND Lan Hương trở thành một biểu tượng của phim "Em bé Hà Nội".

Khi làm dự án Em bé Hà Nội, ông tìm kiếm nhiều diễn viên nhí, cuối cùng bỗng nhớ đến em bé có đôi mắt ấn tượng năm nào nên đến khu tập thể Kim Liên nơi Lan Hương sống cùng bố mẹ và thuyết phục nhận vai.

Vai diễn em bé Ngọc Hà khiến Lan Hương trở thành một diễn viên nhí nổi tiếng, ghi dấu ấn đặc biệt với điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ. Ba năm sau, cô bé tiếp tục tham gia một vai nhỏ trong phim Mối tình đầu cùng NSND Thế Anh và Trà Giang.

Sau một số dự án phim ảnh khác, Lan Hương dành toàn bộ tâm huyết cho sân khấu kịch. Từ năm 2002, bà theo học ngành đạo diễn sân khấu. Nữ nghệ sỹ cũng là một trong số ít diễn viên gắn bó với kịch hình thể, từng là Trưởng đoàn Kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ. Năm 2017, bà trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn trong Sống chung với mẹ chồng.

NSND Lan Hương có hôn nhân viên mãn bên NSƯT Tất Bình.

Về đời tư, NSND Lan Hương sớm kết hôn ở tuổi 18 và chia tay khi mới ngoài 20. Sau đó, nữ diễn viên tái hôn với đạo diễn Tất Bình, người hơn bà 14 tuổi.

Ở tuổi hưu, NSND Lan Hương cho biết vẫn giảng dạy tại khoa Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bà có cuộc sống sung túc, viên mãn bên chồng con.

NSND Trà Giang sống an yên, tìm niềm vui bên hội hoạ

NSND Trà Giang đóng phim Em bé Hà Nội khi đã ngoài 30 tuổi. Bà đảm nhận vai mẹ của Ngọc Hà - một công nhân đang làm việc ngay tại Thủ đô. Trong lần quân địch càng quét vào trại trẻ, cô anh dũng hy sinh khi cố gắng bảo vệ những đứa trẻ khỏi bom đạn của giặc Mỹ.

Thời điểm tham gia phim, Trà Giang đã nổi tiếng với các dự án như Chị Tư Hậu và Vỹ tuyến 17 ngày và đêm. Bà là nữ diễn viên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND và Hội Điện ảnh Việt Nam tôn vinh với giải Thành tựu trọn đời.

Nhân vật của NSND Trà Giang trong phim gây xúc động khi lấy thân mình để cứu những đứa trẻ sau một trận bom.

Sau Em bé Hà Nội, bà cùng Lan Hương đóng phim Mối tình đầu. Năm 1989, sau khi hoàn thành phim Dòng sông hoa trắng, nữ nghệ sỹ gần như ngưng hẳn nghiệp diễn bởi không tìm được kịch bản hay.

Rời nghiệp diễn nhưng NSND Trà Giang luôn giữ ngọn lửa đam mê nghệ thuật. Nhiều năm qua, bà vẫn thường tham gia các lễ trao giải điện ảnh, liên hoan phim, xem đây là dịp kết nối với đồng nghiệp cùng các thế hệ đàn em, đồng thời "để đỡ nhớ nghề”.

Ở tuổi 83, nữ nghệ sỹ sống một mình trong căn hộ chung cư tại TP.HCM. Nhiều năm qua, Trà Giang khép lại giấc mơ phim ảnh để đến với miền đất mới - hội họa. Trà Giang không dám nhận là họa sỹ, chỉ xem mình là diễn viên vẽ. Dù vậy, đến nay bà đã có 10 cuộc triển lãm nhóm, 4 cuộc triển lãm cá nhân.

Chồng bà là Giáo sư âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Hai người cưới nhau năm 1967. Sau này bà cùng chồng chuyển vào TP.HCM sinh sống cho đến khi ông Ngọc mất năm 1999.

Con gái duy nhất của bà là nghệ sỹ piano Bích Trà, hiện sống và làm việc tại Nga. Cứ cách 1-2 tháng, nghệ sỹ Bích Trà lại về nước làm việc kết hợp thăm mẹ.

NSND Trà Giang tìm niềm vui bên hội họa ở tuổi xế chiều.

Nói về cuộc đời của mình, Trà Giang dùng hai từ “mãn nguyện”. Nhìn đời, nhìn người qua con mắt lạc quan, nghệ sỹ tự thấy cuộc đời lúc này bình lặng, hạnh phúc. Bà suy nghĩ tích cực, tìm niềm vui trong từng khoảnh khắc đời thường, không lo nghĩ chuyện một ngày nào đó nằm xuống sẽ thế nào. Với bà, cuộc sống lúc này là đếm ngược nên cứ lo trọn cho hôm nay, không nghĩ chuyện tương lai.

NSND Thế Anh ra đi ở tuổi 81

Tham gia Em bé Hà Nội, NSND Thế Anh vào vai một chiến sĩ pháo binh, tình cờ gặp gỡ và tạo điều kiện cho bé Ngọc Hà tìm lại gia đình. Trước đó, ông đã nổi tiếng với các phim Nổi gió, Trở lại Sam Sao.

NSNS Thế Anh trong phim "Em bé Hà Nội".

Năm 1977, ông cùng Trà Giang, Lan Hương đóng Mối tình đầu. Những năm sau này, nghệ sỹ tham gia Gánh xiếc rong, Điện Biên Phủ, Đêm hội Long Trì… Năm 2001, ông được phong tặng danh hiệu NSND.

Chỉ 2 năm sau, ở tuổi 65, Thế Anh góp mặt trong phim truyền hình Dốc tình rồi dừng hẳn diễn xuất. Ông tìm niềm vui tuổi già ở việc viết sách và nghiên cứu phim ảnh.

Nam nghệ sỹ qua đời ở tuổi 81.

Tháng 9/2019, nam nghệ sỹ gạo cội qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 81 tuổi.