Diễn viên 'Cánh đồng hoang' sau gần 5 thập kỷ: Người ở ẩn, người thành đại gia

Cánh đồng hoang ra mắt năm 1979 do nhà văn Nguyễn Quang Sáng biên kịch, Trịnh Công Sơn viết nhạc và Nguyễn Hồng Sến làm đạo diễn. Phim lấy bối cảnh vùng Đồng Tháp Mười trong những ngày kháng chiến chống Mỹ. Những nhân vật trong phim sống giữa mênh mông đồng nước trong căn chòi đơn sơ, ngày ngày làm nhiệm vụ giữ đường dây liên lạc cho bộ đội.

Bộ phim từng giành nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980 và Huy chương vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Moskva 1981, khẳng định dấu ấn của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng hòa bình.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, cuộc đời của những người nghệ sĩ tài năng từng xuất hiện trong phim lại có những ngã rẽ đầy thăng trầm.

Nghệ sĩ Thúy An sống kín tiếng tuổi xế chiều

Trong Cánh đồng hoang, Thúy An đảm nhận vai Sáu Xoa - vợ của Ba Đô. Thời điểm đó, nữ diễn viên mới 17 tuổi.

Dù không được đào tạo bài bản về diễn xuất, Thúy An chinh phục khán giả bằng lối diễn chân chất, mộc mạc, thể hiện trọn vẹn hình ảnh một người vợ, người mẹ tảo tần, người nữ du kích kiên cường, tay bồng con, tay cầm súng.

Cảnh Sáu Xoa bắn rơi trực thăng Mỹ để trả thù cho chồng đã trở thành biểu tượng phụ nữ Nam Bộ bất khuất.

Diễn viên Thúy An trong "Cánh đồng hoang".

Sau Cánh đồng hoang, nghệ sĩ Thúy An tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Mùa gió chướng, Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Vùng gió xoáy, Mùa nước nổi.

Với những vai diễn đa dạng, bà trở thành một trong những nữ diễn viên đình đám của điện ảnh Việt Nam những năm 1970-1980.

Thành công ở sự nghiệp nhưng Thúy An lại khá lận đận trong đời tư. Sau một số bộ phim, bà bén duyên với NSND Hồng Sến và từng vướng không ít thị phi, bởi khi đó NSND Hồng Sến là người đàn ông có gia đình và hơn bà đến 30 tuổi.

Sau này khi kết hôn và chuyển về sống chung với ông trong căn biệt thự rộng 600m2, Thúy An cũng bị mang tiếng là đang thụ hưởng tài sản của Hồng Sến và vợ cũ.

Năm 1993, khi NSND Hồng Sến qua đời, Thúy An mới ngoài 30 tuổi và có một con gái. Sau biến cố, bà sang Lào làm ăn và gắn bó với một Việt kiều đang sinh sống ở Đức. Sau này, bà với con gái sang trời Âu định cư.

Trong một lần hiếm hoi chia sẻ, bà từng tiết lộ đang có một cuộc sống bình yên, êm đềm bên chồng con. Ở nước ngoài, bà Thúy An cũng có nhà hàng, kinh doanh riêng.

Nghệ sĩ Thúy An (trái) và Hà Xuyên trong một lần gặp mặt.

Mỗi năm, bà đều về Việt Nam để thăm người thân. Vài năm gần đây, nữ nghệ sĩ giữ mối quan hệ thân thiết với 2 đồng nghiệp là Hà Xuyên và Thanh Loan. Vì thế, khi Thúy An về nước, các nghệ sĩ vẫn gặp gỡ, chuyện trò cùng nhau.

NSND Lâm Tới ra đi tiếc nuối

Trong Cánh đồng hoang, NSND Lâm Tới vào vai Ba Đô, chiến sĩ chốt trạm kiên cường, một người chồng, người cha hết mực yêu thương và bảo vệ gia đình. Vai diễn này đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của ông, khi Lâm Tới lần đầu tiên đảm nhận nhân vật chính diện.

NSND Lâm Tới (tên thật Lâm Thanh Tòng), sinh năm 1940. Những bộ phim nổi tiếng nghệ sĩ từng tham gia có thể kể đến như Hai người lính, Nổi gió, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Đường về quê mẹ, Nguyễn Văn Trỗi...

NSND Lâm Tới trong phim "Cánh đồng hoang".

Vai Ba Đô trong Cánh đồng hoang là cột mốc giúp ông giành Bông Sen Vàng cho "Nam diễn viên xuất sắc" (năm 1980), cùng với Tám Quyện trong Mùa gió chướng.

Với những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh nước nhà, Lâm Tới được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND vào năm 1997.

Năm 2000, NSND Lâm Tới qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và người hâm mộ.

Nguyễn Văn Thuận trở thành 'đại gia nhà nông'

Trong Cánh đồng hoang, Nguyễn Văn Thuận vào vai con trai của Ba Đô và Sáu Xoa. Anh là cháu, gọi đạo diễn Hồng Sến bằng cậu. Theo lời kể của mẹ ruột, khi đóng phim, Thuận mới được 9 tháng tuổi. Hình ảnh bé trai hồn nhiên chơi đùa, khóc cười giữa muôn vàn nguy hiểm cận kề để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Nguyễn Văn Thuận đóng "Cánh đồng hoang" khi mới 9 tháng tuổi.

Trong phỏng vấn vào năm 2021, Nguyễn Văn Thuận cho biết đến 15 tuổi, anh mới được thấy mình trên màn ảnh dù từ nhỏ gia đình, bà con lối xóm hay kể với anh chuyện đóng phim.

Nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên, Nguyễn Văn Thuận rời quê nhà Long An, khăn gói lên TP.HCM ở tuổi 20 để theo học đại học. Ngoại hình ngày càng điển trai, vóc dáng cao lớn và nụ cười mang nhiều nét giống người cậu ruột là đạo diễn Hồng Sến.

Anh đến sống cùng gia đình cậu để nhờ sự giúp đỡ trong việc thi vào trường điện ảnh. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi đạo diễn Hồng Sến lâm bệnh nặng và qua đời vào năm 1995, khiến con đường đến với điện ảnh của anh trở nên gian nan hơn. Cuối cùng, anh quyết định trở về quê hương, lập gia đình và gắn bó với nghề nông.

Nguyễn Văn Thuận được gọi là "đại gia nhà nông".

Nhờ ruộng đất bố mẹ cho, anh cùng bà xã chăm chỉ làm ăn. Trên mảnh đất từng là chiến trường khói lửa, chàng diễn viên nhỏ tuổi ngày nào ra sức khai hoang, đắp bờ, lên liếp, thau ngọt, xả phèn để cải tạo đất. Cuộc sống ngày càng khá giả.

Hiện tại, “em bé” của Cánh đồng hoang năm xưa đang có trong tay 10ha ruộng trồng lúa 2 vụ, máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy bơm,... trị giá tài sản hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ sản xuất giỏi, Thuận còn là chiến sĩ dân quân nhiệt tình, luôn xung kích trong mọi phong trào. Thuận cùng đồng đội tham gia tuần tra bảo vệ an ninh; tham gia các hoạt động giúp dân lao động, sản xuất, xây dựng cầu, đường nông thôn.

Robert Hải qua đời vì ung thư

Robert Hải (tên thật là Trần Hữu Hải), sinh năm 1940, để lại dấu ấn sâu đậm với vai Trung tá Mỹ Mistcher trong Cánh đồng hoang. Mang trong mình dòng máu Pháp và Italy, ông mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được người vú nuôi đưa vào Sài Gòn.

Cơ duyên đến với điện ảnh của Robert Hải rất tình cờ khi ông được đạo diễn Đường Tuấn Ba phát hiện trong lúc đang ngồi câu cá và mời tham gia vai cố vấn Mỹ trong phim Mối tình đầu.

Sau này, Robert Hải trở nên quen thuộc với khán giả qua hàng loạt vai phản diện trong các bộ phim như Biệt động Sài Gòn, Mùa nước nổi, Kỳ án ba bông hồng... Ngoài đời, Robert Hải có cuộc sống giản dị, đam mê câu cá.

Robert Hải qua đời năm 2000 do bệnh ung thư gan.

Gia đình ông sống trong một căn chòi dưới chân cầu Bình Lợi, thu nhập chính dựa vào nghề làm bánh bông lan và móc lan của vợ. Ông qua đời năm 2000 vì ung thư gan trong hoàn cảnh khó khăn. Nhà biên kịch Hồng Ngát từng chia sẻ về cuộc sống thanh đạm, bần hàn của ông trong những năm tháng cuối đời.

"Trong ngôi nhà anh ở ngày ấy không có tivi, không tủ lạnh, không casette hay radio... Trong góc nhà duy nhất chỉ có chiếc giường nhưng không phải để ngủ mà là để... chất đồ như chăn, màn, quần áo", nhà biên kịch Hồng Ngát kể.