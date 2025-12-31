+
++
Loạt dự án ở Hà Nội đang 'thần tốc' về đích
(VTC News) -
Hà Nội đang bước vào một cuộc đua với thời gian, tăng tốc toàn diện các dự án giao thông trọng điểm.
Hồng Thắm
Tin mới
5 chính sách giáo dục mới có hiệu lực từ 1/1/2026
14:24 01/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Bắt nhóm tội phạm lừa đảo quảng cáo Facebook kiếm tiền tỷ
14:19 01/01/2026
Bản tin 113
Vietnam Airlines cung cấp Internet trên máy bay sau giai đoạn thử nghiệm
14:12 01/01/2026
Thị trường
Người Hà Nội đổ về Hồ Gươm, diện áo dài chụp ảnh trong ngày đầu năm mới
14:02 01/01/2026
Chuyện bốn phương
Sau 3 năm ly hôn để cưới tiểu tam, tôi muốn quay lại với vợ cũ
13:59 01/01/2026
Gia đình
250 du khách đến Lâm Đồng: Xông đất- xông xuân - xông mùa du lịch
13:07 01/01/2026
Đời sống
Ngôi nhà 'siêu hiếm' rộng gần 20m² có đến 4 mặt tiền ở Hà Nội
13:04 01/01/2026
VTC NEWS TV
Sao Việt đón năm mới 2026: Người tình tứ bên nửa kia, người báo tin vui
12:49 01/01/2026
Sao Việt
Bí ẩn bệnh nhân mổ xong bỗng dưng biết ngoại ngữ, hết thuốc là quên luôn
12:46 01/01/2026
Chuyện bốn phương
TP.HCM kích hoạt loạt dự án nghìn tỷ năm 2026, tạo cú hích hạ tầng đô thị
12:27 01/01/2026
Đầu Tư
Ùn ứ cửa ngõ phía Đông TP.HCM sáng 1/1, xe xếp hàng dài chờ lên cao tốc
12:23 01/01/2026
Đời sống
Tin không khí lạnh mới nhất: Áp sát biên giới, từ trưa chiều nay tràn về Bắc Bộ
12:03 01/01/2026
Thời tiết
Ô tô lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn đêm giao thừa
11:50 01/01/2026
Tin nóng
Hàng nghìn hành khách 'xông đất' cho hàng không Việt nhân dịp năm mới 2026
11:34 01/01/2026
Thị trường
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 mới nhất
11:31 01/01/2026
Bóng đá Anh
Tái hiện lễ phát lịch triều Nguyễn trong ngày đầu năm mới 2026
11:23 01/01/2026
Tin nóng
Những dự đoán đột phá trong nghiên cứu khoa học năm 2026
11:22 01/01/2026
Khám phá
Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp vận tải phòng ngừa tai nạn ngay từ nơi xuất bến
11:14 01/01/2026
Tin nóng
Hội An rước sắc bùa, đón 29 du khách Philippines xông đất phố cổ
11:10 01/01/2026
Tin nhanh 24h
Cách em 1 milimet tập 35: Tú đanh thép đáp trả lời mỉa mai của Duyên
11:00 01/01/2026
Phim
Nguyễn Thị Oanh vô địch giải chạy ngày đầu năm mới 2026
10:40 01/01/2026
Hậu trường
Du thuyền chở hơn 4.000 khách quốc tế cập cảng Hạ Long ngày đầu năm mới 2026
10:31 01/01/2026
Du Lịch
Saigon Marina IFC rực rỡ đêm pháo hoa với công nghệ ánh sáng hàng đầu thế giới
10:31 01/01/2026
Đời sống
Triết lý tích lũy 'vừa sức' từ BST Tứ Quý Thịnh Vượng của Bảo Tín Mạnh Hải
10:23 01/01/2026
Kinh tế
Dòng người chờ đón 'Tiểu Kim Cát' 0,1 chỉ: Tứ quý thịnh vượng Bảo Tín Mạnh Hải
10:17 01/01/2026
Kinh tế
Ngày đầu năm mới 2026 rực rỡ ánh sáng khắp thế giới
10:16 01/01/2026
Thời sự quốc tế
Những sự kiện đối ngoại đa phương lớn do Việt Nam đăng cai trong năm 2025
10:15 01/01/2026
Chính trị
Những lời tiên tri đặc biệt của Baba Vanga cho năm 2026
10:06 01/01/2026
Tư liệu
Nữ TikToker lái xe tải nổi tiếng bị CSGT xử phạt
10:02 01/01/2026
Tin nóng
Vì sao ngày đầu năm mới lại là 1/1?
10:00 01/01/2026
Chuyện bốn phương