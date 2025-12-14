Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 14/12: Bóng đá nữ Việt Nam đấu Indonesia

Hôm nay 14/12 là ngày thi đấu chính thức thứ 5 của SEA Games 33. Có tổng cộng 43 môn thể thao diễn ra, trong đó 23 môn trao huy chương. Theo lịch thi đấu SEA Games 33 mới nhất, đoàn thể thao Việt Nam có thể bùng nổ huy chương vàng trong chiều nay.
Bóng đá nữ
16h: Bán kết Việt Nam vs Indonesia
Futsal nữ
13h30: Việt Nam vs Myanmar
Bóng chuyền nữ
12h30: Việt Nam vs Philippines
Băn súng
9h30: Vòng loại các nội dung
- Nữ 10m súng ngắn hơi
- Nam 10m súng ngắn hơi
11h45: Chung kết
Wushu
9h: Chung kết biểu diễn
Cử tạ
10h: Nam 65 kg
15h: Nữ 58 kg
17h: Nam 71 kg
Đua thuyền rowing
9h: Vòng loại các nội dung
Bóng ném
13h: Việt Nam vs Singapore (Nữ)
17h: Việt Nam vs Indonesia (Nam)
Bóng chuyền nam
17h30: Việt Nam vs Sài Gòn Giải Phóng.
Bắn cung
13h: Vòng loại các nội dung
Điền kinh
17h: Chung kết Nam đi bộ 20 km
17h15: Chung kết Nữ đi bộ 20 km
17h30: Nam marathon
17h45: Nữ marathon
Đua xe đạp
9h: Đồng đội tính tiowf nam
15h: Nữ
Esports
15h30: Chung kết các nội dung
Muay
15h: Vòng 1/8 các hạng cân
Pencak Silat
10h: Chung kết biểu diễn
Judo
13h: Tứ kết và chung kết đồng đội hỗn hợp nam nữ
Karate
9h: Tứ kết, chung kết Kumite đồng đội nam và đồng đội nữ
Cầu mây
9h: Chung kết Regu nữ Việt Nam vs Thái Lan
Bơi
Từ 9h: Vòng loại các nội dung
- Nam 200m
- Nữ 200m
- Nam 50m bơ bướm:
18h: Chung kết các nội dung.