UAV Ukraine tấn công thành phố Saratov của Nga, 2 người thiệt mạng

(VTC News) -

Giới chức Nga cho biết 2 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thành phố Saratov, miền Trung nước Nga, đêm 12/12 và rạng sáng 13/12.

Theo Thống đốc tỉnh Saratov Roman Busargin, các UAV đã đánh trúng một tòa nhà dân cư, làm hư hại nhiều căn hộ. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả và cam kết hỗ trợ tài chính cho người dân bị ảnh hưởng.

Giới chức địa phương cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào thành phố Saratov, miền Trung nước Nga, khiến 2 người thiệt mạng. (Ảnh: Baza/Telegram)

Saratov nằm bên sông Volga, cách biên giới Ukraine khoảng 625km. Trong những năm gần đây, khu vực này nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công bằng UAV, chủ yếu nhằm vào nhà máy lọc dầu địa phương và một căn cứ không quân lớn gần thành phố Engels lân cận. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 41 UAV trong đêm, trong đó có 28 chiếc bị phá hủy trên bầu trời tỉnh Saratov.

Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng tốc nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trước Giáng sinh. Theo Wall Street Journal, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ tới Berlin (Đức) cuối tuần này để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức, nhằm thu hẹp bất đồng quanh đề xuất hòa bình do Washington đưa ra.

Các nguồn tin cho biết việc cử ông Witkoff tới Berlin phản ánh quyết tâm tăng tốc tiến trình đàm phán của Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng đối với tiến độ đàm phán và thúc giục các bên sớm chấp nhận các điều khoản đang được Mỹ đề xuất.

Hôm 11/12, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ cử đại diện tham dự cuộc họp nếu ông cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình có tiến triển. Thư ký báo chí Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng ông Trump đã “chán ngấy những cuộc họp chỉ để họp cho có”.

Trong khi đó, số phận các vùng lãnh thổ ở phía đông Ukraine tiếp tục là nút thắt lớn trong tiến trình đàm phán, khi Kiev kiên quyết không nhượng lại Donbass, còn Moskva vẫn theo đuổi mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực này bằng mọi giá.