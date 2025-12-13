(VTC News) -

Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Đỗ Ngọc Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì.

Ngày 13/12, Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng báo cáo về việc tiếp nhận khám và điều trị cho 15 người có các triệu chứng như sốt, đau bụng, buồn nôn, đi cầu phân lỏng… sau khi ăn bánh mì của thương hiệu H.V.

Trong số này có 7 bệnh nhân nhập viện cấp cứu (khoa Nhi 1 ca, khoa Nội 6 ca). Các bệnh nhân thuộc nhiều xã, phường khác nhau như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành…

15 người ở Quảng Ngãi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. (Ảnh minh họa)

Sở Y tế Quảng Ngãi đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các ngành chức năng tổ chức khoanh vùng, niêm phong mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để kiểm nghiệm.

“Thương hiệu bánh mì này có nhiều chi nhánh nằm trên địa bàn tỉnh nên chưa rõ các triệu chứng ngộ độc thực phẩm của các bệnh nhân là do ăn tại chi nhánh nào. Hiện tại, ngành Y tế tập trung truy vết và điều trị cho các bệnh nhân nặng”- ông Hòa cho hay.

Cách đây không lâu, tại TP.HCM, hơn 310 người bị ngộ độc bánh mì. Cụ thể, ngày 7/11, cơ quan chức năng TP.HCM tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn Bánh mì cóc cô Bích (112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông).

Sở An toàn thực phẩm phối hợp với Sở Y tế, UBND phường Hạnh Thông và các cơ sở khám chữa bệnh xác minh, điều tra nguyên nhân. Từ ngày 7/11 đến 12/11, Sở An toàn thực phẩm điều tra dịch tễ ca bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Quân Y 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex... và tổng hợp thông tin các ca bệnh thông qua Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, các báo cáo của các cơ sở y tế có tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả, đến ngày 13/11, thành phố ghi nhận 316 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cóc cô Bích.

Điểm bán bánh mì này do hộ kinh doanh Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân, địa chỉ tại số 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, sở hữu.

Căn cứ trên kết quả điều tra dịch tễ, dữ liệu phân tích, kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm và các ý kiến chuyên môn từ các đơn vị (Viện Y tế công cộng TP.HCM, Sở Y tế và các bệnh viện có liên quan), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do bánh mì do cơ sở Bánh mì cóc cô Bích gây ra.

Căn nguyên gây ra ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn Salmonella.