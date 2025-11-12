Vi khuẩn Salmonella khiến 304 người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM

(VTC News) -

Thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, tính đến 9h sáng 12/11, các bệnh viện tại TP.HCM đã tiếp nhận 304 trường hợp rối loạn tiêu hoá sau ăn bánh mì đến khám và điều trị, trong đó đã có 244 trường hợp ổn định, đã xuất viện, còn 60 bệnh nhân đang điều trị.

Riêng trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sáng nay đã cai được máy thở, sinh hiệu ổn.

Về kết quả xét nghiệm, cho đến nay tác nhân là Salmonella enteritidis và Salmonella spp. Từ mẫu cấy máu và cấy phân, đây là chính là tác nhân gây ra các triệu chứng ngộ độc.

Đã có hơn 300 người nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện và HCDC tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gene các chủng phân lập được để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.

Riêng 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative theo báo cáo của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã được Bệnh viện xác định lại là do ngoại nhiễm khi làm xét nghiệm vi sinh. Nhóm Staphylococcus coagulase-negative không sinh độc tố ruột, không gây ngộ độc thực phẩm.

Ngày 10/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân và ngăn ngừa vụ việc tương tự xảy ra.

Cơ quan chức năng yêu cầu các bệnh viện đang điều trị tích cực cho bệnh nhân, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người bệnh.

Song song đó, lực lượng chuyên môn tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân, đồng thời kiểm tra cơ sở cung cấp nguyên liệu. Những trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm (nếu có) phải bị xử lý nghiêm và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên lựa chọn cơ sở ăn uống có chứng nhận bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt khi tham dự các sự kiện đông người.

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì ở TP.HCM, ngày 8/11 Sở An toàn thực phẩm thành phố phối hợp cùng phường Hạnh Thông đã lập đoàn kiểm tra, làm việc với chủ cơ sở bánh mì cô B. là bà Lý Nguyễn Ngọc Bích Vân trong 2 ngày 7 và 8/11.

Qua kiểm tra tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) ngày 7/11 cho thấy, tiệm bánh mì có giấy phép đăng ký kinh doanh do UBND quận Gò Vấp (cũ) cấp tháng 5/2020. Chủ cơ sở cũng có giấy chứng nhận kiến thức về an toàn thực phẩm do Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn (cũ) cấp với ngành nghề kinh doanh bán bánh mì.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang tạm ngưng hoạt động. Các loại thực phẩm gồm chả lụa, thịt nguội, pate, trứng, rau, ớt, dưa leo… đều có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng.

Cơ sở cũng có trang bị tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, có sổ ghi chép nhập, xuất hàng hóa. Dụng cụ chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh; khu vực chế biến có mái che, có biện pháp che chắn côn trùng và động vật gây hại.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong các tủ đựng thực phẩm, để phục vụ xác minh và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại cơ sở 2 của tiệm bánh mì có địa chỉ 363 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, kết quả kiểm tra chiều 8/11 cho thấy cơ sở này đã ngưng hoạt động. Theo thông tin từ người dân xung quanh, tiệm bán bánh mì này chỉ là xe đẩy, bán trên vỉa hè. Cơ sở này mới hoạt động được hơn 1 năm.