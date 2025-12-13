Bảng giá xe máy hãng Honda mới nhất tháng 12/2025

Theo ghi nhận, mức giá niêm yết của các dòng xe số hãng Honda trong tháng 12 này không có sự điều chỉnh nào so với tháng trước. Hiện đang duy trì trong khoảng từ 17.859.273 - 87.273.818 đồng/xe, cụ thể:

- Mẫu xe Wave Alpha 110cc: Bản tiêu chuẩn đang có mức giá 17.859.273 đồng, bản đặc biệt đang có mức giá 18.742.909 đồng và bản cổ điển đang có mức giá 18.939.273 đồng.

- Mẫu xe Blade 2023: Bản tiêu chuẩn vẫn có giá 18.900.000 đồng, bản đặc biệt vẫn có giá 20.470.909 đồng và bản thể thao vẫn có giá 21.943.637 đồng.

- Tương tự, mẫu xe Wave RSX: Bản tiêu chuẩn cũng có giá bán 22.032.000 đồng, bản đặc biệt cũng có giá bán 23.602.909 đồng và bản thể thao cũng có giá bán 25.566.545 đồng.

Honda CB500 Hornet. (Ảnh: Honda)

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe số hãng Honda tại các đại lý trong tháng 12/2025 vẫn ổn định. Giá thực tế cao hơn mức giá đề xuất của hãng khoảng 3.333.455 - 8.306.182 đồng/xe.

Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Wave Alpha 110cc Phiên bản tiêu chuẩn 17.859.273 23.500.000 5.640.727 Phiên bản đặc biệt 18.742.909 24.000.000 5.257.091 Phiên bản cổ điển 18.939.273 24.400.000 5.460.727 Blade 2023 Phiên bản tiêu chuẩn 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Phiên bản đặc biệt 20.470.909 24.000.000 3.529.091 Phiên bản thể thao 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Wave RSX Phiên bản tiêu chuẩn 22.032.000 26.100.000 4.068.000 Phiên bản đặc biệt 23.602.909 27.300.000 3.697.091 Phiên bản thể thao 25.566.545 28.900.000 3.333.455 Future 125 FI Phiên bản tiêu chuẩn 30.524.727 37.800.000 7.275.273 Phiên bản cao cấp 31.702.909 39.800.000 8.097.091 Phiên bản đặc biệt 32.193.818 40.500.000 8.306.182 Super Cub C125 Phiên bản tiêu chuẩn 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Phiên bản đặc biệt 87.273.818 93.500.000 6.226.182

So với tháng trước, giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Honda trong tháng 12/2025 vẫn được bán trong khoảng từ 31.113.818 - 152.690.000 đồng/xe, cụ thể:

- Mẫu xe Vision: Bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức 31.310.182 đồng, bản cao cấp đang được bán ở mức 32.979.273 đồng, bản đặc biệt đang được bán ở mức 34.353.818 đồng, bản thể thao đang được bán ở mức 36.612.000 đồng và bản cổ điển đang được bán ở mức 36.612.000 đồng.

- Mẫu xe SH Mode 125cc: Bản tiêu chuẩn cũng đang bán với giá 57.132.000 đồng, bản cao cấp cũng đang bán với giá 62.139.273 đồng, bản đặc biệt cũng đang bán với giá 63.317.455 đồng và bản thể thao cũng đang bán với giá 63.808.363 đồng.

- Mẫu xe SH 160i: Bản tiêu chuẩn vẫn có giá bán 95.090.000 đồng, bản cao cấp vẫn có giá bán 102.590.000 đồng, bản đặc biệt vẫn có giá bán 103.790.000 đồng và bản thể thao vẫn có giá bán 104.290.000 đồng.

Giá xe máy tay ga của hãng Honda tại các đại lý trong tháng 12 này nhìn chung vẫn ổn định, riêng mẫu xe Air Blade tăng mỗi phiên bản lên khoảng 2.500.000 - 4.500.000 đồng. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế cao hơn khoảng 1.310.000 - 13.210.000 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Honda Air Blade 160 phiên bản thể thao.

Bảng giá xe tay ga hãng Honda mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Vision Phiên bản tiêu chuẩn 31.310.182 37.000.000 5.689.818 Phiên bản cao cấp 32.979.273 37.200.000 4.220.727 Phiên bản đặc biệt 34.353.818 39.500.000 5.146.182 Phiên bản thể thao 36.612.000 40.500.000 3.888.000 Phiên bản cổ điển 36.612.000 41.500.000 4.888.000 Lead 125cc Phiên bản tiêu chuẩn 39.557.455 44.900.000 5.342.545 Phiên bản cao cấp 41.717.455 47.000.000 5.282.545 Phiên bản đặc biệt 45.644.727 51.000.000 5.355.273 Air Blade 125/160 Air Blade 125 tiêu chuẩn 42.208.000 52.000.000 9.792.000 Air Blade 125 đặc biệt 43.386.545 53.000.000 9.613.455 Air Blade 125 thể thao 47.804.727 57.500.000 9.695.273 Air Blade 160 tiêu chuẩn 56.890.000 67.500.000 10.610.000 Air Blade 160 đặc biệt 58.090.000 68.800.000 10.710.000 Air Blade 160 thể thao 58.590.000 71.800.000 13.210.000 SH Mode 125cc Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) 57.132.000 64.300.000 7.168.000 Phiên bản cao cấp (ABS) 62.139.273 69.400.000 7.260.727 Phiên bản đặc biệt (ABS) 63.317.455 71.900.000 8.582.545 Phiên bản thể thao (ABS) 63.808.363 72.400.000 8.591.637 SH 125i/160i SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn 76.473.818 83.700.000 7.225.182 SH 125i (ABS) bản cao cấp 83.837.455 90.800.000 6.962.545 SH 125i (ABS) bản đặc biệt 85.015.637 92.900.000 7.884.363 SH 125i (ABS) bản thể thao 85.506.545 95.800.000 10.293.455 SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn 95.090.000 103.200.000 8.110.000 SH 160i (ABS) bản cao cấp 102.590.000 111.300.000 8.710.000 SH 160i (ABS) bản đặc biệt 103.790.000 112.300.000 8.510.000 SH 160i (ABS) bản thể thao 104.290.000 113.500.000 9.210.000 SH350i Phiên bản cao cấp 151.190.000 152.900.000 1.710.000 Phiên bản đặc biệt 152.190.000 156.000.000 3.810.000 Phiên bản thể thao 152.690.000 156.500.000 3.810.000 Vario 160 Phiên bản tiêu chuẩn 51.990.000 53.600.000 1.310.000 Phiên bản cao cấp 52.490.000 54.100.000 1.610.000 Phiên bản đặc biệt 55.990.000 57.700.000 1.710.000 Phiên bản thể thao 56.490.000 58.200.000 1.710.000 Vario 125 Phiên bản đặc biệt 40.735.637 45.900.000 5.164.363 Phiên bản thể thao 41.226.545 46.300.000 5.073.455

Tương tự, mức giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Honda trong tháng 12 này không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Mẫu xe CBR150R vẫn đang có giá dao động trong khoảng từ 72.290.000 - 73.790.000 đồng và mẫu xe Winner R vẫn đang có giá dao động trong khoảng từ 46.160.000 - 50.560.000 đồng.

Hiện giá xe máy côn tay hãng Honda tại các đại lý trong tháng 12/2025 tiếp tục bình ổn. Giá thực tế cao hơn khoảng 4.710.000 - 5.340.000 đồng so với giá đề xuất của hãng, mức giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Honda Winner R bản tiêu chuẩn.

Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch CBR150R Phiên bản tiêu chuẩn 72.290.000 77.500.000 5.210.000 Phiên bản đặc biệt 73.290.000 78.300.000 5.110.000 Phiên bản thể thao 73.790.000 78.500.000 4.710.000 Winner R Phiên bản tiêu chuẩn 46.160.000 51.500.000 5.340.000 Phiên bản đặc biệt 50.060.000 55.200.000 5.140.000 Phiên bản thể thao 50.560.000 55.700.000 5.140.000

Trong tháng 12, giá niêm yết của các dòng xe mô tô hãng Honda tiếp tục được hãng giữ nguyên ở mức cũ của tháng trước, cụ thể: Mẫu xe Rebel 500 đang có mức giá bán 181.300.000 đồng và mẫu xe CB500 Hornet đang có mức giá bán 184.990.000 đồng.

Sau khi khảo sát, giá xe máy mô tô hãng Honda tại các đại lý trong tháng 12/2025 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế cao hơn giá đề xuất khoảng 1.200.000 - 4.010.000 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Honda CB500 Hornet.

Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng) Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Rebel 500 Phiên bản tiêu chuẩn 181.300.000 182.500.000 1.200.000 CB500 Hornet Phiên bản tiêu chuẩn 184.990.000 189.000.000 4.010.000

Lưu ý: Giá xe máy chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe máy, phí trước bạ và phí cấp biển số. Ngoài ra, giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.