Kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải từng 'nhốt' công an xã trong nhà

Tối 13/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có hành vi chống đối, nhốt cán bộ công an xã trong nhà.

Kết quả xác minh tại Công an xã Phượng Dực (Hà Nội) cho thấy, người đàn ông trong clip là Đặng Từ Thịnh (sinh năm 1977, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội).

Đoạn clip ghi lại vụ việc Đặng Từ Thịnh nhốt công an xã trong nhà. (Ảnh cắt từ clip).

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, vụ việc được phản ánh trong clip diễn ra năm 2024. Thời điểm đó, Công an xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) phát hiện Đặng Từ Thịnh lái xe 3 bánh tự chế ra đường. Khi bị xử lý, Thịnh hung hãn chống đối và nhốt cán bộ công an xã trong nhà, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Cũng theo Cục CSGT, Đặng Từ Thịnh chính là người có hành vi ôm, đẩy Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ của Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) về phía đầu chiếc ô tô tải đang chạy đến vào chiều 11/12 vừa qua tại Tỉnh lộ 429 (thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực).

Hình ảnh Đặng Từ Thịnh đẩy CSGT vào đầu xe tải đang lao đến.

Thịnh có hành vi trên sau khi bị lực lượng CSGT phát hiện đang lái xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả.

Ngày 12/12, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh để điều tra về tội Giết người.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12, thành phố Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Từ Thịnh về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.