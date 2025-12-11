Danh tính kẻ vi phạm giao thông đẩy đại uý CSGT vào đầu xe tải

(VTC News) -

Video: Người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ khởi tố tài xế vi phạm đẩy CSGT vào đầu xe tải về tội giết người.

Danh tính tài xế là Đặng Từ Minh (sinh năm 1980, thôn Tân Độ, xã Phượng Dực, Hà Nội).

Trước đó, cũng trong ngày 11/12, Đại uý Nguyễn Duy Điệp, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn đường tỉnh 429, xã Phượng Dực. Khoảng 13h35, tổ tuần tra phát hiện người đàn ông (Đặng Từ Minh) không đội mũ bảo hiểm, biển số xe có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe và yêu cầu người này về chốt làm việc.

Gã đàn ông đẩy CSGT ra trước đầu xe tải đang lao tới.

Trong khi Đại uý Nguyễn Duy Điệp dắt xe của tài xế vi phạm, Đặng Từ Minh vòng sau người anh Hiệp giữ chặt cả người cả xe, đẩy vào đầu ô tô tải đang đi ngược chiều.

Video ghi lại cảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ. Trong video, một cán bộ CSGT dắt xe máy điện đi sát lề đường, người đàn ông đi bộ bên cạnh. Khi thấy xe tải lao tới, người đàn ông liền đẩy chiếc xe và CSGT ra trước đầu xe. Cán bộ CSGT bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ô tô tải. Trước tình huống nguy hiểm, anh vội vàng xoay người tránh bánh xe tải chèn qua.

Tài xế xe tải phanh gấp nên tai nạn nghiêm trọng không xảy ra, tuy nhiên ô tô vẫn cán qua chiếc máy điện. Người đàn ông sau đó bỏ chạy.

Bình luận về hành vi của tài xế Đặng Từ Minh, nhiều người cho rằng, nếu vi phạm giao thông, người này chỉ bị xử phạt hành chính; nhưng với hành động đẩy CSGT vào đầu xe tải, người này phải bị xử lý hình sự và đối diện với tội danh chống người thi hành công vụ hoặc giết người. Hành động này không chỉ coi thường pháp luật mà còn coi thường sức khoẻ, tính mạng của người đang thi hành công vụ.

Cộng đồng mạng mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý, và thực tế ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã củng cố hồ sơ khởi tố.