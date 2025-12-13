Cây Tung bật gốc giữa phố, nhà dân hư hỏng nặng

(VTC News) -

Chiều 13/12, lực lượng chức năng cùng người dân trên đường Thi Sách (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cây cổ thụ bật gốc, đổ sập dây điện và làm hư hỏng nhà dân.

Cây Tung ngã chắn ngang đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, một cây Tung cổ thụ đường kính khoảng 2m, cao gần 40m, nằm trên đường Thi Sách (phường Tân Lập) bật gốc, đổ sang phía đối diện đường, thuộc địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Cây Tung đổ đã đè sập mái nhà, làm hư hỏng tường và phòng khách của gia đình ông Lưu Triều A. (ngụ phường Buôn Ma Thuột). Rất may, thời điểm xảy ra sự việc, cả gia đình ông A. không có mặt trong nhà nên không gây thiệt hại về người.

Nhà ông A. bị sập do cây Tung ngã đổ.

Người thân ông A. cho biết, tối 12/12, một phụ nữ bị té ngã gần khu vực cây Tung. Khi đến hỗ trợ, người dân phát hiện cây đã bị lung lay, có dấu hiệu mất an toàn nên kịp thời cảnh báo gia đình ông A.

Sau đó, gia đình ông A. đã đề nghị chủ sở hữu cây Tung chặt hạ để phòng ngừa rủi ro. Sáng 13/12, chủ cây liên hệ thợ đến cắt hạ, tuy nhiên khi thợ chưa kịp đến thì cây bất ngờ gãy đổ, gây thiệt hại cho ngôi nhà.

“Nhận thấy nguy hiểm, gia đình tôi đã chủ động sơ tán ra ngoài. Hiện chúng tôi đang làm việc với chủ cây để thương lượng, giải quyết hậu quả”, ông A. cho biết.