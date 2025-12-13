Khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh băng băng về đích, vô đối 5 kỳ SEA Games

(VTC News) -

Nguyễn Thị Oanh "kèm cặp" đàn em, cùng nhau bỏ xa các đối thủ trước khi bứt lên giành huy chương vàng.

Tối 13/12, sự chú ý của người hâm mộ thể thao Việt Nam hướng về đường chạy 5.000m môn điền kinh tại sân vận động Supachalasai (Bangkok, Thái Lan). "Cô gái vàng", kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh thi đấu chung kết nội dung sở trường.

Cùng thi với vận động viên sinh năm 1995 ở nội dung này là đàn em Lê Thị Tuyết. Hai vận động viên Việt Nam nhanh chóng bứt lên bỏ xa phần còn lại của đoàn đua. Ở những vòng cuối, Nguyễn Thị Oanh đổi chỗ cho đồng đội, chạy phía sau Lê Thị Tuyết. Đến khi còn hơn một vòng sân, nhà đương kim vô địch mới bứt lên mạnh mẽ.

Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết nhanh chóng bứt lên trước các đối thủ. (Ảnh: Thế Sơn)

Nguyễn Thị Oanh cán đích với thời gian 16 phút 27,14 giây. Hình ảnh quen thuộc của các kỳ SEA Games trước được tái hiện. Nữ vận động viên quê Bắc Giang lần thứ 5 liên tiếp giành huy chương vàng cự ly 5.000m của đại hội thể thao khu vực.

Điều thú vị hơn nữa là trong cả 5 lần Nguyễn Thị Oanh vô địch SEA Games nội dung này, người về nhì cũng là đồng đội của cô. Phạm Thị Huệ giành huy chương bạc năm 2017, 2019. Phạm Thị Hồng Lệ về nhì năm 2022 và 2023. Lần này, đến lượt Lê Thị Tuyết là á quân.

Chi tiết này cũng khẳng định sự thống trị tuyệt đối của các chân chạy Việt Nam ở nội dung chạy 5.000m nữ.

Đây không phải lần đầu tiên các vận động viên Việt Nam chia nhau 2 vị trí dẫn đầu và bỏ xa phần còn lại ở nội dung này.