Hệ thống phát hiện xâm nhập do sinh viên chế tạo thắng cuộc thi thiết kế điện tử

(VTC News) -

Giải Nhất toàn quốc của VEDC 2025 thuộc về đội IDS PTIT. Nhóm bạn trẻ đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, với dự án thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu. Các giải Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt thuộc về 9 đội thi xuất sắc khác từ ba miền Bắc - Trung - Nam.

Vũ Đức Anh - Đại diện đội IDS PTIT - chia sẻ sau khi nhận giải: "Đây không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực của nhóm chúng em, mà còn là dấu mốc quan trọng cho hành trình học tập và theo đuổi đam mê công nghệ.

Đây là sân chơi bổ ích, tiếp thêm động lực cho giới trẻ sáng tạo hơn. Em hy vọng có cơ hội đóng góp những sản phẩm công nghệ giàu giá trị thực tiễn, góp phần vào sự phát triển của ngành điện tử viễn thông Việt Nam".

Đội IDS PTIT giành giải Nhất Vòng Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam (VEDC) 2025. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh các giải chính, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ gồm Giải Sáng tạo, Giải được yêu thích và Giải Ứng dụng tiềm năng cho những dự án có hướng tiếp cận mới và khả năng thương mại hóa cao.

Năm nay, các đội thi mang đến nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và công nghệ nhúng, giải quyết trực tiếp các bài toán thực tế như an toàn giao thông, bán lẻ thông minh, y tế, an toàn lao động và hỗ trợ người khuyết tật.

Điểm chung của các dự án đạt giải là tính hoàn thiện kỹ thuật cao, khả năng demo ổn định và tiềm năng triển khai thực tế rõ ràng.

Đội IDS PTIT trình bày giải pháp. (Ảnh: BTC)

Cùng với vòng Chung kết và Lễ trao giải, tọa đàm "Cơ hội công việc cho kỹ sư trẻ - Make in Vietnam" thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và doanh nghiệp công nghệ.

Chia sẻ từ góc độ doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằng thị trường hiện không thiếu việc làm cho kỹ sư điện tử - công nghệ, đặc biệt ở các mảng AIoT, hệ thống nhúng, dữ liệu và tự động hóa.

Tuy nhiên, doanh nghiệp ưu tiên những kỹ sư làm được việc ngay, có tư duy giải quyết vấn đề, khả năng tích hợp phần cứng - phần mềm và kinh nghiệm triển khai dự án thực tế.

Trong phần hỏi đáp, trước nỗi lo của nhiều sinh viên về vấn đề cơ hội việc làm sau khi ra trường, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ của AI, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị đáng chú ý.

Theo ông Phạm Cao Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ hợp tác Viettel IDC, thay vì lo ngại bị trí tuệ nhân tạo thay thế, sinh viên cần chủ động học cách làm chủ AI, coi công nghệ như một công cụ hỗ trợ đắc lực trong học tập và công việc.

Ông cho rằng, về bản chất, AI chỉ có thể đảm nhiệm những công việc đơn giản, mang tính lặp lại và không thể thay thế những lĩnh vực đòi hỏi yếu tố cảm xúc hay giá trị nhân văn.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, ông Đỉnh nhấn mạnh vai trò của việc tự làm chủ bản thân, coi đây là nền tảng để làm chủ công nghệ. "Người thành công không nhất thiết phải là người xuất sắc nhất tại một thời điểm nào đó, mà là người có yếu tố kỷ luật, kiên trì và nỗ lực mỗi ngày, luôn tốt hơn ngày hôm trước", ông Đỉnh chia sẻ.

Bế mạc Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025. (Ảnh: BTC)

Cuộc thi VEDC 2025 do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chủ trì, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai, với sự bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Sự kiện tiếp tục được kỳ vọng là bệ phóng cho thế hệ kỹ sư Việt Nam trong những năm tới.