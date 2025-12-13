Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/12/2025 - XSDNO 13/12

XSDNO 13/12. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNO 13/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/12/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 13/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên, Huế mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Khánh Hòa mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai, Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Kon Tum, Huế mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 13/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.