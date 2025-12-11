Đóng

Thượng tầng Apple rung chuyển, CEO Tim Cook có rời ghế quyền lực nhất?

(VTC News) -

Apple luôn được xem là hình mẫu của sự ổn định tại thung lũng Silicon nhưng đang phải trải qua giai đoạn hỗn loạn nhất trong nhiệm kỳ của ông Tim Cook.

Mạnh Hùng - Kỳ Anh - Hùng Cường
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới