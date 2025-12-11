+
++
Thượng tầng Apple rung chuyển, CEO Tim Cook có rời ghế quyền lực nhất?
(VTC News) -
Apple luôn được xem là hình mẫu của sự ổn định tại thung lũng Silicon nhưng đang phải trải qua giai đoạn hỗn loạn nhất trong nhiệm kỳ của ông Tim Cook.
Mạnh Hùng - Kỳ Anh - Hùng Cường
Tin mới
Phát hiện thi thể đàn ông trên thuyền trôi tự do ở biển Lâm Đồng
11:53 11/12/2025
Tin nhanh 24h
Thông đèo D’ran nối Đà Lạt- Khánh Hoà: Loại phương tiện nào còn bị hạn chế?
11:49 11/12/2025
Tin nhanh 24h
TP.HCM được lập khu thương mại tự do
11:45 11/12/2025
Đầu Tư
Hành hung nhân viên y tế có thể bị xử lý hình sự, phải xin lỗi công khai
11:37 11/12/2025
Tin nóng
Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 11/12: Kết quả thi đấu, bảng xếp hạng mới nhất
11:28 11/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư dự án điện hạt nhân quy mô nhỏ
11:26 11/12/2025
Đầu Tư
SeAPremium Golf Master 2025 - Điểm hẹn thượng lưu trên sân Twin Greens độc bản
11:20 11/12/2025
Golf
Vận động viên giàu nhất SEA Games 33: Tỷ phú Thái Lan vô địch môn quý tộc
11:17 11/12/2025
Hậu trường
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất hôm nay 11/12
11:10 11/12/2025
Hậu trường
Võ sĩ Philippines chơi xấu, bị 'cao thủ xe ôm' Việt Nam đánh bại ở SEA Games 33
11:07 11/12/2025
Võ Thuật
Nhập lậu 94 tấn quần áo cũ, chủ hộ kinh doanh ở Hải Phòng bị phạt 52 triệu đồng
11:02 11/12/2025
Bản tin 113
Quá dễ thương, clip em bé 4 tháng tuổi 'tập hát' hút gần 18 triệu lượt xem
10:58 11/12/2025
Giới trẻ
SHB được vinh danh 'Doanh nghiệp có thương vụ M&A tiêu biểu năm 2024-2025'
10:48 11/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
SpaceX có động thái đặc biệt, Elon Musk sắp kiếm thêm hơn 400 tỷ USD
10:47 11/12/2025
Thời sự quốc tế
Bão địa từ sinh ra từ Mặt trời, ảnh hưởng đến Trái Đất thế nào?
10:45 11/12/2025
VTC NEWS TV
Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia: Đối thủ nhiều duyên nợ
10:45 11/12/2025
Bóng đá Việt Nam
Dự báo thời điểm Hà Nội chuyển mưa rét kèm nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió mạnh
10:44 11/12/2025
Thời tiết
3 sai lầm khi sử dụng dầu lạc biến lợi thành hại
10:44 11/12/2025
Gia đình
Hà Nội đề xuất chọn phương án làm đại lộ cảnh quan sông Hồng
10:39 11/12/2025
Tin nhanh 24h
Chính thức mở bán 'thẻ vàng' triệu USD dành cho giới nhà giàu muốn định cư Mỹ
10:34 11/12/2025
Thời sự quốc tế
Viettel Store bùng nổ ưu đãi 'Sale đôi 12/12'
10:32 11/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Giám đốc Sở GD-ĐT được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
10:27 11/12/2025
Thời sự
Ngân sách năm 2026 của Ukraine thâm hụt kỷ lục
10:24 11/12/2025
Thời sự quốc tế
Campuchia bỏ SEA Games 33, trưởng đoàn nói 'nhiệm vụ rất ý nghĩa'
10:23 11/12/2025
Hậu trường
Du lịch không cần ứng dụng: Xu hướng công nghệ toàn cầu từ sân bay đến khách sạn
10:22 11/12/2025
Sản phẩm
Quốc hội cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
10:18 11/12/2025
Đầu Tư
Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương
10:18 11/12/2025
Tin nóng
'Tiết kiệm Tỷ phú' HDBank với giải thưởng đặc biệt lên đến 3 tỷ đồng
10:10 11/12/2025
Kinh tế
Shinhan Life Việt Nam nhận giải thưởng 'Excellence in Product Innovation Award'
10:02 11/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chủ tịch Hà Nội được Quốc hội trao thêm một số thẩm quyền đặc thù
09:50 11/12/2025
Tin nóng