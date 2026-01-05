Chợ cóc ngang nhiên chiếm vỉa hè, bủa vây nhiều tuyến phố Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố, hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị.
Theo kế hoạch, các chợ cóc sẽ được giải tỏa triệt để, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Thành phố phân loại chợ cóc thành 4 nhóm để triển khai lộ trình xử lý, trong đó các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè phải hoàn thành giải tỏa trước 30/1/2026; các nhóm còn lại được xử lý theo mốc thời gian kéo dài đến 30/6/2027.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát xuất hiện tại hầu hết các khu dân cư, tuyến phố trên địa bàn thành phố. Các hoạt động buôn bán nhỏ lẻ mọc lên rải rác, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất trật tự đô thị, ảnh hưởng giao thông và môi trường sống của người dân.
Tại phố Chính Kinh (phường Thanh Xuân), khu vực đầu phố giao với đường Nguyễn Trãi lâu nay tồn tại một điểm kinh doanh tự phát với hàng chục hộ buôn bán nhỏ lẻ.
Các sạp hàng bán rau, hoa quả, thịt, cá... nối tiếp nhau chiếm gần hết vỉa hè, có thời điểm lấn sâu xuống lòng đường.
Chợ họp gần như cả ngày, đông đúc nhất vào buổi trưa và chiều tối.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực phố Ngô Sĩ Liên. Các mặt hàng từ rau củ, thịt cá đến đồ ăn sáng được bày bán tràn lan, chiếm dụng phần lớn vỉa hè.
Đường phố nhỏ, lượng người mua đông, phương tiện dừng đỗ lộn xộn khiến khu vực này thường xuyên trong tình trạng nhốn nháo.
“Chợ họp suốt ngày, lúc nào cũng ồn ào và bẩn. Tan chợ là rác thải, nước bẩn chảy ra đường, mùi rất khó chịu. Người dân đi lại cũng lo lắng vì xe cộ chen chúc”, một người dân sinh sống tại phố Ngô Sĩ Liên chia sẻ.
Không chỉ người dân sống quanh khu vực bức xúc, nhiều tiểu thương buôn bán tại các chợ cóc cũng thừa nhận việc họp chợ trên vỉa hè, lòng đường là vi phạm, song cho rằng đây là “lựa chọn bất đắc dĩ” để mưu sinh. Bán hoa quả tại chợ cóc phố Ngô Sĩ Liên đã hơn 3 năm, bà N.T.H. cho biết, nếu vào chợ truyền thống, chi phí thuê sạp, tiền gửi xe, tiền điện nước mỗi ngày là gánh nặng với người buôn bán nhỏ lẻ. “Một sạp trong chợ phải đóng vài trăm nghìn mỗi ngày, chưa kể bán chậm thì lỗ vốn. Ra vỉa hè chỉ cần cái mẹt, cái thúng, có khách là bán được ngay”, bà H. nói.
Dọc tuyến phố Nguyễn Thị Thập, vỉa hè dành cho người đi bộ cũng bị biến thành nơi bày bán hoa quả, thịt cá, rau củ tươi sống.
Nhiều xe hàng rong dừng đỗ sát mép đường, thậm chí chiếm một phần lòng đường, buộc các phương tiện lưu thông phải né tránh.
“Dù có chợ chính nhưng người bán vẫn tràn ra ngoài cho tiện. Rác thải không được thu dọn kịp thời, vừa mất vệ sinh vừa gây cản trở giao thông, nhất là giờ cao điểm”, chị N.T.A., ở phường Yên Hòa, nói.
Tương tự, tuyến phố Vạn Phúc ở phường Hà Đông cũng trở thành chợ tạm với hàng dài hàng quán bày bán trên hè phố.
Người bán thường tận dụng những đoạn vỉa hè trước cơ quan, trường học, nơi ít nhà dân để kinh doanh, khiến tuyến phố vốn đông phương tiện càng thêm chật chội, lộn xộn. Trước lộ trình giải tỏa chợ cóc của thành phố, nhiều tiểu thương không giấu được nỗi lo sinh kế. Một người buôn bán nhỏ lẻ cho biết, nếu việc giải tỏa được thực hiện triệt để nhưng thiếu phương án bố trí điểm kinh doanh phù hợp, họ sẽ rất khó mưu sinh. “Chúng tôi cũng mong được vào chợ chính thức, nhưng giá thuê phải phù hợp thì mới trụ được”, người này nói.
Hà Nội từng nhiều lần triển khai các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, lồng ghép nhiệm vụ xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc vào các kế hoạch quản lý vỉa hè, lòng đường.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tại không ít phường, xã, các điểm kinh doanh tự phát vẫn tồn tại dai dẳng, chiếm dụng không gian giao thông, gây ô nhiễm môi trường và làm xấu hình ảnh đô thị.