Danh sách 231 chợ cóc phải giải tỏa ở Hà Nội

Theo kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, trước ngày 30/1, thành phố sẽ hoàn tất giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1.

Đây là các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, phát sinh tại những khu vực đông dân cư, được coi là “điểm nóng” gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tạo bức xúc trong dư luận.

Sau nhóm 1, các chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh (nhóm 2) sẽ được xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2026.

Nhóm 3, gồm các điểm có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh, phải hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.

Nhóm 4 là các chợ cóc tồn tại lâu năm, quy mô trên 100 hộ, có tính chất phức tạp, sẽ được giải tỏa trước ngày 30/6/2027. Tổng cộng, Hà Nội hiện có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nằm trong diện xử lý theo lộ trình này.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc xử lý chợ cóc không chỉ dừng ở giải tỏa mà phải gắn với mục tiêu “không để tái phát và không phát sinh mới”.

Trách nhiệm được giao cụ thể cho UBND các xã, phường, với yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn.

Song song với công tác giải tỏa, thành phố yêu cầu các địa phương xây dựng phương án chi tiết nhằm bảo đảm đời sống dân sinh cho các tiểu thương bị ảnh hưởng.

Theo đó, các xã, phường phải rà soát thực trạng hoạt động của các chợ trên địa bàn, đánh giá tỷ lệ lấp đầy, hạ tầng chợ và khả năng tiếp nhận thêm hộ kinh doanh, từ đó bố trí, sắp xếp tiểu thương từ chợ cóc vào kinh doanh tại các chợ còn điểm trống, đúng quy định.

Hà Nội cũng xác định ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại các khu vực còn khó khăn, đặc biệt là những xã, phường thiếu chợ, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân.

Việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ sẽ được thực hiện theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026–2030, đồng thời tạo mặt bằng ổn định để các tiểu thương yên tâm chuyển đổi địa điểm kinh doanh.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được coi là giải pháp xuyên suốt. Các địa phương được yêu cầu tăng cường vận động, đối thoại trực tiếp với hộ kinh doanh, ký cam kết chấm dứt hoạt động tại chợ cóc; đồng thời tuyên truyền tới người tiêu dùng thay đổi thói quen mua bán, ưu tiên sử dụng các chợ chính quy và điểm kinh doanh được kiểm soát về an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa.

UBND TP Hà Nội cho biết, sau giải tỏa, các lực lượng chức năng sẽ duy trì tuần tra, kiểm tra thường xuyên, kết hợp các biện pháp kỹ thuật như kẻ vạch, cắm biển cấm, ứng dụng công nghệ giám sát để phòng ngừa tái lấn chiếm.

Việc xử lý chợ cóc được xác định là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên quyết, đồng bộ và gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhằm từng bước lập lại kỷ cương trật tự đô thị và xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn, sạch đẹp.