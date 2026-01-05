Phải báo cáo về quan hệ giữa giáo viên dạy thêm với người đăng ký kinh doanh dạy thêm

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo Bộ GD&ĐT, trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Bộ đã gửi xin ý kiến một số sở Giáo dục và Đào tạo nhằm đánh giá tác động, lắng nghe phản hồi từ thực tiễn quản lý tại địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ GD&ĐT đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn, trước khi chính thức lấy ý kiến rộng rãi của toàn xã hội theo quy định.

Tại Dự thảo Thông tư, Bộ GD&ĐT bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Trong đó, yêu cầu bổ sung báo cáo rõ về mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Theo đó, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm, mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm, thời gian tham gia dạy thêm trước khi bắt đầu và cập nhật kịp thời khi có thay đổi đối với các nội dung đã báo cáo.

Bộ GD&ĐT đề xuất bổ sung quy định yêu cầu bổ sung báo cáo rõ về mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm. (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng.

"Việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không phải là điều kiện xin phép cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường", Bộ GD&ĐT cho biết.