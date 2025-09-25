Dự kiến giáo viên vi phạm dạy thêm ngoài nhà trường bị phạt đến 20 triệu đồng

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Bộ GD-ĐT, các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm lần đầu sẽ bị phạt từ 2 đến 20 triệu đồng. Dự thảo cũng cập nhật các quy định tại Nghị định 127/2021/NĐ-CP và 88/2022/NĐ-CP liên quan đến giáo dục nghề nghiệp.

Theo dự thảo, một trong các hành vi sau sẽ phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng:

- Tổ chức dạy thêm, học thêm đối với học sinh tiểu học;

- Dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của người học thuộc trường hợp không được dạy thêm theo quy định hoặc không báo cáo với hiệu trưởng, giám đốc, người đứng đầu nhà trường;

- Tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định.

Dự thảo cũng đưa ra mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cơ sở giáo dục có một trong các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường như sau:

- Tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng theo quy định;

- Tổ chức dạy thêm khi không có đơn đăng ký học thêm của người học theo từng môn học ở từng khối lớp;

- Không xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm đối với từng môn học ở từng khối lớp;

- Không công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc không niêm yết tại nhà trường kế hoạch tổ chức dạy thêm theo quy định;

- Xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm không bảo đảm một trong các yêu cầu theo quy định của pháp luật;

- Thu tiền dạy thêm, học thêm.

Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường như sau:

- Tổ chức dạy thêm, học thêm khi không có đăng ký kinh doanh theo quy định. Cùng với đó, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giáo dục hoặc dịch vụ giáo dục từ 6 đến 12 tháng.

- Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, công khai không đúng với thực tế các nội dung về tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định.