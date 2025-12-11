Samsung Galaxy S26 giữ nguyên camera, dồn lực vào pin, sạc và phụ kiện

(VTC News) -

Theo Gadget360, Samsung đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt dòng Galaxy S26 vào tháng 2/2026. Theo các báo cáo mới nhất, hãng sẽ có bước đi chiến lược là không nâng cấp hệ thống camera trên phiên bản cơ bản.

Quyết định này được cho là nhằm kiểm soát chi phí sản xuất, giữ giá bán cạnh tranh và tập trung nguồn lực vào các yếu tố khác như phụ kiện, sạc và trải nghiệm tổng thể.

Rò rỉ cấu hình Galaxy S26 cho thấy máy được tăng dung lượng pin, bổ sung tùy chọn lưu trữ, tối ưu hiệu năng chip nhưng vẫn giữ nguyên cụm camera nhằm duy trì mức giá cạnh tranh. (Nguồn: UniverseIce/X)

Galaxy S26 dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng cụm camera giống Galaxy S25, gồm: camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP, camera tele 10MP với zoom quang học 3x, cùng camera trước 12MP. Thay vì thay đổi phần cứng, Samsung sẽ cải thiện chất lượng hình ảnh thông qua tối ưu phần mềm và sức mạnh của chip Exynos 2600 mới, hứa hẹn mang lại khả năng xử lý ảnh nhanh hơn, màu sắc chính xác hơn và hiệu suất quay video mượt mà hơn.

Điểm nhấn của dòng Galaxy S26 lại nằm ở phụ kiện và công nghệ sạc. Samsung sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2, vốn đang trở thành tiêu chuẩn mới trong ngành, với các mẫu ốp lưng và phụ kiện tích hợp nam châm để tăng độ tiện lợi. Galaxy S26 Ultra dự kiến đạt tốc độ sạc không dây 25W, trong khi các phiên bản khác khoảng 20W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng.

Dòng Samsung Galaxy S25 chỉ hỗ trợ sạc Qi2 thông qua các phụ kiện tương thích. (Nguồn: Samsung)

Song song với đó, Samsung sẽ tung ra loạt phụ kiện mới nhằm mở rộng hệ sinh thái: ốp lưng nam châm bằng carbon và silicone, ốp lưng trong suốt và chống va đập, pin dự phòng không dây 5.000mAh hỗ trợ Qi2, cùng bộ sạc không dây nam châm 25W.

Galaxy S26 Ultra còn được trang bị kính Gorilla Armor chống phản chiếu, nâng cao độ bền và khả năng hiển thị ngoài trời, đồng thời tiếp tục hỗ trợ bút S Pen kết nối Bluetooth, vốn là đặc trưng của dòng Ultra.

Samsung dự kiến vẫn giữ ba phiên bản quen thuộc: Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra. Việc trì hoãn nâng cấp camera được cho là một bước đi chiến lược để đối phó với Apple, khi iPhone 17 được kỳ vọng tăng cấu hình nhưng vẫn giữ nguyên giá bán. Bằng cách tập trung vào phụ kiện, sạc và trải nghiệm tổng thể, Samsung muốn tạo ra sự khác biệt và giữ vững vị thế cạnh tranh trong phân khúc cao cấp.