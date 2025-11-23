Công nghệ 23/11: Samsung sắp bị kiện, McLaren ra mắt tai nghe bản đặc biệt

(VTC News) -

Samsung bị Oura khởi kiện vì chiếc nhẫn thông minh

Oura vừa nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) nhằm chống lại bốn hãng sản xuất nhẫn thông minh: Samsung (Galaxy Ring), Reebok (Smart Ring), Amazfit (Helio Ring) và Nexxbase (Luna Ring).

Trước đó, Oura đã thắng kiện các đối thủ như Ultrahuman và RingConn, buộc họ phải ngừng bán hoặc phải ký thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế. Một số hãng khác như Circular và Omate cũng đã chọn cách ký thỏa thuận để tiếp tục kinh doanh.

Thị trường nhẫn thông minh chuẩn bị bước vào cuộc chiến pháp lý lớn giữa các nhà sản xuất. (Nguồn: Andorid)

Nếu Oura thắng kiện, Samsung có thể bị cấm bán Galaxy Ring tại Mỹ, hoặc buộc phải ký thỏa thuận cấp phép công nghệ với Oura. Đây là một cuộc chiến pháp lý lớn trong ngành wearable, có thể định hình lại thị trường nhẫn thông minh vốn đang phát triển nhanh chóng.

Samsung trước đó từng chủ động kiện Oura để xin miễn trừ trách nhiệm vi phạm bằng sáng chế, nhưng vụ kiện này đã bị tòa án Mỹ bác bỏ vào đầu năm 2025.

Tay đua F1 Lando Norris giới thiệu tai nghe phiên bản McLaren

Trước thềm chặng đua F1 tại Las Vegas, Bowers & Wilkins đã hợp tác với McLaren để ra mắt dòng tai nghe không dây McLaren Edition Px8 S2. Dòng tai nghe này mang thiết kế đặc trưng của McLaren với màu Papaya kết hợp Anthracite Grey, chi tiết kim loại cắt kim cương, da napa cao cấp và logo Speedmark tinh tế. Đây là sản phẩm kỷ niệm mối quan hệ hợp tác kéo dài một thập kỷ giữa hai thương hiệu.

Lando Norris giới thiệu tai nghe McLaren Edition Px8 S2 tại sự kiện ra mắt, kết hợp giữa thiết kế sang trọng và âm thanh đỉnh cao. (Nguồn: Dan Gaul)

Về công nghệ, Px8 S2 được trang bị driver Carbon Cone 40mm cho âm thanh độ phân giải cao, giảm méo tiếng và cải thiện khả năng tái tạo âm hình. Người dùng có thể tùy chỉnh EQ qua ứng dụng riêng của Bowers & Wilkins, đồng thời kết nối với các dịch vụ nhạc chất lượng cao như Pandora và Tidal.

Trải nghiệm thực tế cho thấy tai nghe dễ dàng kết nối, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo lâu. Âm bass hơi mạnh nhưng có thể điều chỉnh qua EQ. Độ bền và sự tiện dụng cũng được đánh giá cao.

McLaren Edition Px8 S2 hiện được bán độc quyền trên website Bowers & Wilkins với giá 899 USD.

Vivace E – Công tắc & ổ cắm tiện nghi mới

Schneider Electric vừa chính thức giới thiệu dòng sản phẩm Vivace E tại thị trường Việt Nam. Đây là thế hệ công tắc và ổ cắm mới, phát triển từ dòng Vivace đã có mặt từ những năm 2000, với nhiều cải tiến về thiết kế và tính năng.

Vivace E được thiết kế tối giản, tinh tế, dễ dàng lắp đặt và tăng cường bảo vệ. Sản phẩm hướng đến nhu cầu đa dạng của người dùng, phù hợp cho nhiều loại công trình từ nhà ở, thương mại đến khách sạn vừa và nhỏ.

Bảng so sánh Vivace và Vivace E - minh chứng cho sự tiến hóa trong thiết kế và tính năng công tắc, ổ cắm của Schneider Electric. (Nguồn: S.E)

Điểm nổi bật của Vivace E nằm ở mặt che tràn viền – tạo nên bề mặt liền mạch, thẩm mỹ và tiện dụng. Các góc bo cong mềm mại cùng thiết kế mỏng gọn giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nhiều phong cách nội thất. Chất liệu Polycarbonate cao cấp mang lại độ bền, khả năng chịu nhiệt và chống va đập.

Các tính năng an toàn cũng được chú trọng: ổ cắm có chốt và màng che an toàn, công tắc hai cực với đầu nối tiếp địa kép, cùng khả năng chịu dòng điện lớn của công tắc định mức 16AX. Vivace E đảm bảo thân thiện môi trường, chống ăn mòn, chống cháy và chịu nhiệt.