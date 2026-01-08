5 trường đại học bắt nhịp 'làn sóng' mở ngành Trí tuệ nhân tạo năm 2026

(VTC News) -

Tuyển sinh đại học năm 2026 - 2027 chứng kiến "làn sóng" mở ngành, mở chương trình học liên quan Trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ trong các cơ sở đào tạo đại học ở Việt Nam.

Dưới đây là 5 trường đại học bắt nhịp xu thế đó:

1. Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Ngoại thương công bố kế hoạch mở mới khoảng 10 ngành đào tạo từ năm 2026, trong đó nhấn mạnh các nhóm ngành liên quan Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ và Dữ liệu phục vụ kinh tế số. Các ngành nổi bật gồm:

Trí tuệ nhân tạo (AI) (định hướng đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh)

Khoa học dữ liệu

Kinh tế số

Công nghệ tài chính

Thương mại điện tử số

Những chương trình này được thiết kế theo mô hình quốc tế, tăng cường tính thực tiễn, dạy bằng tiếng Anh và gắn kết với thị trường lao động hiện đại.

2. Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự kiến mở thêm 7 ngành đào tạo mới từ năm 2026, trong đó có:

Trí tuệ nhân tạo

Khoa học dữ liệu

Nhà trường công bố kế hoạch này nhằm bắt nhịp xu hướng nhu cầu nhân lực về công nghệ và dữ liệu.

Năm 2026, trường Đại học Ngoại thương (FTU) dự kiến mở mới 10 ngành, trong đó có ngành Trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: FTU)

3. Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại dự kiến tuyển sinh 6 chương trình đào tạo mới từ năm 2026, trong đó đáng chú ý là: Khoa học máy tính (Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh).

Chương trình này được thiết kế để sinh viên có kiến thức giao thoa giữa kinh doanh và ứng dụng AI như phân tích dữ liệu, ra quyết định, marketing số, tài chính – đầu tư, vận hành, chuỗi cung ứng và khởi nghiệp công nghệ.

4. Đại học Mở Hà Nội

Năm 2026, Đại học Mở Hà Nội dự kiến mở mới ngành Kỹ thuật máy tính trình độ đại học.

Đây là ngành học liên ngành, kết hợp giữa kiến thức điện - điện tử và khoa học máy tính, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thiết kế, phát triển và vận hành các hệ thống thông minh - lĩnh vực then chốt trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

5. Đại học Cần Thơ

Bắt nhịp xu hướng tuyển sinh đại học 2026 – 2027, Đại học Cần Thơ là một trong số cơ sở giáo dục mở ngành mới liên quan tới công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cụ thể, từ năm 2026, Đại học Cần Thơ dự kiến mở thêm 7 ngành mới, trong đó có ngành Khoa học Dữ liệu (A00, A01, X06, X26).

Trong mùa tuyển sinh đại học 2026 – 2027, nhiều trường đã và đang công bố kế hoạch mở ngành hoặc mở rộng các chương trình đào tạo liên quan Trí tuệ nhân tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu.

Theo nhận định của các chuyên gia giáo dục, mở mới ngành liên quan đến trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và dữ liệu trở thành xu hướng mạnh mẽ trong mùa tuyển sinh 2026. Không chỉ các trường kỹ thuật mở các chương trình chuyên sâu mà ngay cả các trường kinh tế, sư phạm cũng đầu tư vào các ngành nghề gắn với AI nhằm thích ứng với nhu cầu thị trường lao động mới.

Trước đó, năm 2025, trong xu thế bắt nhịp thời đại công nghệ AI, 4 trường đại học gồm: Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng và Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM lần lượt mở ngành Trí tuệ nhân tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ cao.

Tại Việt Nam, khá nhiều trường đại học giới thiệu ngành học Trí tuệ nhân tạo và có đội ngũ giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ về trí tuệ nhân tạo. Sinh viên sẽ được học các môn học đặc trưng như: Nhập môn Trí tuệ nhân tạo, Nền tảng học máy (Machine Learning), AI tạo sinh (Generative AI), AI dự đoán (Predictive AI), Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models), Vận hành AI (AIops) và các chuyên đề ứng dụng AI trong các lĩnh vực: AI cho Tài chính – Ngân hàng, AI cho Quản trị nguồn nhân lực, AI trong Marketing.