(VTC News) -

Chiều 12/12, Hội thảo quốc tế “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng Cơ sở dữ liệu khởi nghiệp quốc gia” trong khuôn khổ sự kiện Techfest 2025 diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), các chuyên gia quốc tế, các quỹ đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu và đông đảo cộng đồng startup Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ KH&CN) – nhấn mạnh rằng: “Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang trở thành nền tảng quan trọng trong hoạch định chính sách, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc sớm xây dựng Cơ sở dữ liệu khởi nghiệp Quốc gia không chỉ giúp minh bạch thông tin, mà còn tạo điều kiện để các startup Việt Nam kết nối sâu với hệ sinh thái khu vực và toàn cầu”.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ KH&CN) phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Techfest)

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, ông Ojasvi Babber, CEO Amity Technology Incubator (Ấn Độ), cho biết ở Ấn Độ, khi Chính phủ quyết định tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, họ bắt đầu bằng cách hỗ trợ các cơ sở giáo dục khác nhau, đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực. Nhưng để phát triển các công ty khởi nghiệp, Chính phủ bắt đầu hỗ trợ các vườn ươm.

Chuyên gia đến từ Ấn Độ cũng nhấn mạnh, muốn hệ sinh thái bứt phá, dữ liệu phải được quản trị theo chuẩn quốc tế, có khả năng phân tầng, phân loại và gợi ý phù hợp với nhu cầu của từng startup, từng lĩnh vực.

Ông Ojasvi Babber, CEO Amity Technology Incubator (Ấn Độ), chia sẻ kinh nghiệm quốc tế tại hội thảo. (Ảnh: Techfest)

Còn ông Vũ Ngọc Quyết, Chủ tịch LOCAAI, trình bày về “Hạ tầng giao tiếp thông minh”, một mô hình ứng dụng AI nhằm tối ưu hóa hoạt động giao tiếp, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp. Theo ông Quyết, việc áp dụng công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp nhỏ và startup giảm chi phí vận hành, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và nhà đầu tư quốc tế.

Trong khi đó, ông Ngô Hoàng Đông, Giám đốc YESI, Chủ tịch Quỹ đầu tư NEXT, nhấn mạnh về thách thức lớn nhất của startup Việt hiện nay không phải chỉ là vốn hay công nghệ, mà chính là thiếu một hạ tầng thông tin đủ chuẩn hóa để kết nối, đánh giá và chia sẻ dữ liệu kịp thời.

Ông Vũ Ngọc Quyết, Chủ tịch LOCA AI, trình bày tham luận tại hội thảo.

(Ảnh: Techfest)

Phiên tọa đàm cấp cao diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Dưới sự điều phối của TS. Vũ Việt Anh, các diễn giả tập trung bàn luận ba vấn đề then chốt: huy động nguồn lực cho hạ tầng dữ liệu quốc gia; mô hình vận hành theo chuẩn quốc tế; và các giải pháp AI giúp minh bạch hóa, chuẩn hóa và nâng cao khả năng kết nối của startup Việt.

Nhiều kiến nghị đã được đưa ra, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc đồng bộ giữa cơ quan quản lý – doanh nghiệp – quỹ đầu tư – cộng đồng công nghệ.

Tại hội thảo cũng diễn ra lễ ra mắt “Mạng lưới AI Mở – Kết nối toàn cầu (AION)”. Đây là sáng kiến nhằm xây dựng cộng đồng chia sẻ tri thức, tài nguyên AI; kết nối các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và startup trong và ngoài nước; đồng thời đóng góp vào quá trình hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia. AION được kỳ vọng trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy năng lực nghiên cứu – phát triển AI tại Việt Nam.