U23 Việt Nam lại dùng 'ma thuật Kim Sang-sik', Văn Thuận ghi bàn quyết định

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp U23 Kyrgyzstan.

Lê Văn Thuận là người hùng của U23 Việt Nam trong trận thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai giải U23 châu Á 2026 tối 9/1. Ở phút 88, cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hoá thực hiện pha nhoài người đánh đầu, bóng đập chân hậu vệ đối phương đi vào khung thành.

Đây chính là khoảnh khắc quyết định mang về 3 điểm cho U23 Việt Nam. Trước đó, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đối phương. Đội bóng Trung Á có thể lực rất tốt kể cả ở những phút cuối trận.

Lê Văn Thuận mang về 3 điểm cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan vẫn phải chịu thua "bài tủ" của U23 Việt Nam. Phút 86, cú đá phạt góc bên cánh trái của Đình Bắc tưởng như không thành công, Phạm Lý Đức vẫn cố gắng khống chế và thực hiện quả tạt. Lê Văn Thuận đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Việt Nam.

Đây là chiến thắng xứng đáng đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. U23 Việt Nam có chút lúng túng ở đầu trận nhưng nhanh chóng kiểm soát được tình hình và ghi bàn mở tỷ số.

Phút 17, Lê Phát rất nhanh bứt lên chạm bóng. Hậu vệ Kyrgyzstan chậm hơn và đá vào chân cầu thủ U23 Việt Nam. Văn Khang đá phạt đền chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho U23 Việt Nam.

Sau đó, U23 Kyrgyzstan ghi bàn gỡ hoà và tạo ra thế trận cân bằng với U23 Việt Nam. Dù vậy, những nhân tố vào sân thay người của huấn luyện viên Kim Sang-sik chơi tốt và góp phần quan trọng dẫn đến bàn thắng quyết định ở phút 88.