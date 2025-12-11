Đại sứ Thụy Điển chia sẻ kinh nghiệm dữ liệu y tế số có thể áp dụng tại Việt Nam

(VTC News) -

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News bên lề Hội nghị Đổi mới Sáng tạo Y tế Thụy Điển - Việt Nam, sáng 11/12 tại Hà Nội, ông Johan Ndisi - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam - cho biết, cả hai quốc gia tương đồng về hình dáng địa lý, có cả khu vực đô thị và nông thôn và vùng sâu vùng xa.

Do đó, việc triển khai các giải pháp công cụ y tế số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt tiếp cận với các khu vực địa lý xa xôi, thì hai quốc gia có thể học hỏi lẫn nhau.

Ngài Johan Ndisi – Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Hoàn)

Đại sứ cho biết, Thụy Điển từ lâu đã ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử. Dữ liệu bệnh nhân được số hóa và chia sẻ trong hệ thống các bệnh viện. Nhờ dữ liệu được liên thông nên khi bệnh nhân đến các bệnh viện khác nhau có thể tăng tốc độ chẩn đoán. Kinh nghiệm triển khai giải pháp này, các doanh nghiệp công nghệ của Thụy Điển có thể hỗ trợ các bệnh viện của Việt Nam.

Ngài Johan Ndisi cũng nhấn mạnh: “Thụy Điển và Việt Nam xây dựng niềm tin trong lĩnh vực y tế qua nhiều thập kỷ. Hôm nay, chúng ta đang chuyển từ lịch sử chung sang đổi mới chung, kết hợp chuyên môn của Thụy Điển về y tế số và phát triển bền vững với khát vọng của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân. Đây là hành trình biến ý tưởng thành hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn".

Thụy Điển được quốc tế công nhận nhờ hệ sinh thái dữ liệu y tế tiên tiến và các bộ đăng ký chất lượng, giúp thúc đẩy cải thiện dựa trên bằng chứng trong kết quả điều trị và hiệu quả hệ thống y tế. Những kinh nghiệm này đang định hướng cho hợp tác song phương về y tế số, hỗ trợ ra quyết định lâm sàng và cải tiến chất lượng tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị Đổi mới Sáng tạo Y tế Thụy Điển – Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Tại Hội nghị Đổi mới Sáng tạo Y tế Thụy Điển - Việt Nam, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo bệnh viện, nhà nghiên cứu và chuyên gia đổi mới của Việt Nam và Thụy Điển cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam hướng tới nền y tế dự phòng và số hóa và bền vững.

Sự kiện là hoạt động trọng điểm của Sáng kiến Đổi mới Sáng tạo y tế Thụy Điển – Việt Nam, được khởi động năm 2024 nhằm tăng cường năng lực quản lý bệnh mãn tính, hiện đại hóa y tế số, và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Kinh nghiệm của Thụy Điển trong hệ thống dữ liệu y tế, cải tiến chất lượng lâm sàng và công nghệ y tế bền vững sẽ đóng góp trực tiếp vào các giải pháp thực tiễn cho bệnh viện và cơ quan y tế Việt Nam.