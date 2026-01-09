Lâm Đồng mở rộng không gian đối thoại với báo chí

(VTC News) -

Chiều 9/1, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông giữa tỉnh Lâm Đồng và 29 cơ quan báo chí có phóng viên, văn phòng thường trú trên địa bàn đánh dấu một chuyển động đáng chú ý trong cách một địa phương nhìn nhận vai trò của báo chí.

Đó không còn đơn thuần là quan hệ “cung cấp - đăng tải thông tin”, mà đang được đặt lại như một quan hệ cùng đồng hành, cùng phản biện, cùng chịu trách nhiệm trước công chúng về chất lượng thông tin và chất lượng phát triển.

Trong bối cảnh các địa phương ngày càng chịu áp lực lớn về minh bạch, về hiệu quả điều hành và về niềm tin xã hội, việc Lâm Đồng chủ động thiết lập một khuôn khổ hợp tác chính thức với báo chí cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong tư duy quản trị: coi truyền thông không phải là kênh “phụ trợ”, mà là một cấu phần của năng lực phát triển.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, hoạt động hợp tác nhằm xác định cụ thể lộ trình và cách thức thực hiện tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của một tỉnh đa địa bàn, đa văn hóa.

Thông qua các tác phẩm báo chí đa phương tiện sẽ quảng bá tiềm năng du lịch, truyền thống lịch sử và những giá trị văn hóa của con người Lâm Đồng đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đồng thời, báo chí cũng sẽ đóng vai trò phản biện và định hướng, kịp thời tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và những mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua tại tỉnh Lâm Đồng.

Theo nội dung các thỏa thuận đã được công bố, sự hợp tác tập trung vào việc tuyên truyền các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh, phản ánh việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, phát triển xanh; đồng thời đồng hành trong những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới.

Điểm đáng chú ý, trong phát biểu của lãnh đạo tỉnh và trong tinh thần của các thỏa thuận, báo chí không chỉ được kỳ vọng “nói hay về địa phương”, mà còn được nhìn nhận như một kênh phản ánh xã hội, phản biện chính sách và phát hiện sớm các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.

Nói cách khác, báo chí được đặt vào vị trí vừa là người kể câu chuyện phát triển, vừa là người soi chiếu lại câu chuyện ấy từ góc nhìn của người dân và của xã hội. Việc tỉnh chủ động “mở cửa” cho báo chí tiếp cận thông tin, tác nghiệp ở cơ sở và tham gia vào quá trình phản ánh, giám sát xã hội chính là một cách gia tăng năng lực tự điều chỉnh của bộ máy quản lý.

Khi báo chí phản ánh sớm những vướng mắc, bất cập, xung đột lợi ích hoặc bức xúc xã hội, chính quyền có thêm dữ liệu để điều chỉnh chính sách, thay vì để vấn đề tích tụ thành khủng hoảng niềm tin.

Với báo chí, sự hợp tác này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm nghề nghiệp. Đồng hành không đồng nghĩa với né tránh phản biện; hợp tác không đồng nghĩa với đánh mất độc lập.

Ngược lại, khi được tạo điều kiện tiếp cận thông tin chính thống, được lắng nghe và đối thoại, báo chí càng phải giữ vững chuẩn mực chuyên môn, kiểm chứng thông tin chặt chẽ hơn, phản ánh công bằng hơn và phân tích thấu đáo hơn.

Ở một tầng sâu hơn, sự kiện ký kết này phản ánh một xu hướng đang hình thành trong quản trị hiện đại ở Việt Nam: chuyển từ mô hình quản lý khép kín sang mô hình quản trị mở, nơi Nhà nước, báo chí và xã hội dân sự tương tác với nhau trong một không gian thông tin chung.

Ở đó, phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô dự án, mà còn bằng mức độ đồng thuận xã hội, mức độ tin cậy và khả năng giải quyết xung đột một cách minh bạch.

Với Lâm Đồng, một địa phương đang hướng tới phát triển xanh, bền vững và có bản sắc, truyền thông không thể chỉ là công cụ quảng bá, mà phải trở thành nền tảng tạo dựng niềm tin. Và niềm tin, trong dài hạn, chính là tài sản quan trọng không kém vốn đầu tư, hạ tầng hay tài nguyên thiên nhiên.

Vì thế, nhìn từ góc độ chính sách, lễ ký kết hợp tác truyền thông không chỉ là một sự kiện đối ngoại thông tin, mà là một tuyên bố về cách Lâm Đồng muốn phát triển: phát triển trong đối thoại, trong giám sát và trong sự đồng hành của xã hội.