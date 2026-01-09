Từ 4/3, Lâm Đồng tạm đóng cửa sân bay, du khách đến Đà Lạt cách nào tối ưu?

(VTC News) -

Ngày 9/1, Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) về việc triển khai thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị đã báo cáo và trình bày các phương án tổ chức thi công dự án, trong đó thống nhất thời điểm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3 để phục vụ thi công.

Theo kế hoạch, thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 4,5 tháng, với mục tiêu đến giữa tháng 8/2026 sẽ mở cửa khai thác, đưa sân bay trở lại hoạt động bình thường.

Ông Nguyễn Hồng Hải (thứ 2 từ phải qua) thị sát sân bay Liên Khương.

Đại diện nhà thầu thi công cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuật, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của chủ đầu tư, bảo đảm chất lượng công trình ở mức cao nhất và hoàn thành đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh. Ông yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ông Hải giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu, kịp thời giải quyết các thủ tục, vướng mắc phát sinh; bảo đảm công tác tập kết vật liệu, chủ động nguồn cung từ các mỏ, điểm khai thác cát, đá, đất đắp phục vụ thi công.

Đồng thời, ông Hải cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động, xây dựng phương án điều tiết giao thông hợp lý trong khu vực thi công, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng lưu ý việc thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, công tác nghiệm thu, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư theo đúng quy định, sớm đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Sân bay Liên Khương cách trung tâm Đà Lạt gần 30km, được xây dựng từ năm 1933 và tháng 6/2024 đã được công nhận là cảng hàng không quốc tế đầu tiên của khu vực Tây Nguyên.

Theo quy hoạch đến năm 2030, sân bay Liên Khương đạt cấp 4E, công suất 5 triệu hành khách mỗi năm, hạ tầng thêm nhà ga hành khách T2 cho các chuyến bay quốc tế, hướng tới trở thành cửa ngõ hàng không trọng điểm kết nối Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế, du lịch trong và ngoài nước.

Du lịch Đà Lạt thế nào khi sân bay tạm đóng cửa?

Trong thời gian sân bay Liên Khương đóng cửa, du khách có thể bay đến các sân bay gần Đà Lạt và tiếp tục di chuyển bằng đường bộ. Phù hợp cho du khách khởi hành từ một số tỉnh thành miền Bắc và miền Trung như Cam Ranh (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là giải pháp thay thế.

Du khách có thể lựa chọn bay đến sân bay Cam Ranh cách Đà Lạt khoảng 160 km, có khoảng 15 chuyến bay mỗi ngày từ Hà Nội, do các hãng hàng không nội địa khai thác. Du khách chọn chuyến bay sáng sẽ kịp đến Đà Lạt trong ngày.

Sau khi hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, du khách có thể đi xe khách tuyến Nha Trang - Đà Lạt, mất 3 - 4 giờ với giá 150.000 - 250.000 đồng/lượt. Xe xuất phát từ bến xe phía Nam Nha Trang hoặc các điểm đón nội thành.

Sân bay Buôn Ma Thuột cách Đà Lạt khoảng 200 km, phù hợp cho du khách từ miền Bắc. Tần suất bay ít hơn Cam Ranh, nhưng sau khi hạ cánh, du khách có thể thuê xe tự lái hoặc xe khách từ Buôn Ma Thuột đi Đà Lạt mất khoảng 3 - 4 giờ, giá vé 120.000 - 200.000 đồng/lượt.

Với du khách thích du lịch chậm, tuyến tàu hỏa dừng tại ga Nha Trang cũng là lựa chọn thú vị. Từ Hà Nội hoặc các tỉnh miền Trung du khách chọn đi tàu đến Nha Trang. Từ Nha Trang, tiếp tục di chuyển bằng xe khách 3 - 4 giờ hoặc tự lái theo đèo Khánh Lê - quốc lộ 27C đến Đà Lạt. Phương án này phù hợp với những ai muốn vừa thư giãn, vừa ngắm cảnh dọc đường, nhưng cần chuẩn bị nhiều thời gian hơn.

Với du khách phía Nam thì tuyến xe khách TPHCM - Đà Lạt với chặng đường khoảng 300 km là tuyến quen thuộc. Các hãng xe khách giường nằm khai thác tuyến TPHCM - Đà Lạt có giá vé 250.000 - 350.000 đồng/lượt, thời gian di chuyển 6 - 8 giờ, tùy tình hình giao thông.