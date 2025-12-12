TECHFEST 2025: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở, kết nối cộng đồng và doanh nghiệp

(VTC News) -

Sáng 12/12, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam 2025, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (NATEC), Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam – Trưởng Cộng đồng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội, tổ chức Hội thảo “Đổi mới sáng tạo mở xã hội – Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn dân”.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ KH&CN – nhấn mạnh vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo mở trong quá trình phát triển quốc gia, giúp Việt Nam vượt qua các thách thức về tăng trưởng và xã hội.

Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ KH&CN phát biểu khai mạc. (Ảnh: Techfest)

Lấy hình ảnh Thánh Gióng làm biểu tượng cho TECHFEST Việt Nam 2025, ông Phạm Hồng Quất cho rằng tinh thần lớn mạnh nhờ sự chung tay của cộng đồng chính là cảm hứng cho hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay. Theo ông, Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề như bẫy thu nhập trung bình, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường và áp lực tại các siêu đô thị.

Việc phối hợp triển khai Cộng đồng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội trong khuôn khổ TECHFEST 2025 được kỳ vọng mang đến các giải pháp công nghệ mới, tạo ra giá trị kinh tế – xã hội thiết thực cho nhiều nhóm cộng đồng.

Cũng phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar nhìn nhận, đổi mới sáng tạo mở xã hội là cầu nối quan trọng giữa phát triển kinh tế và phúc lợi cộng đồng. “Hà Lan đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn dân và chuyển đổi số, coi đây là động lực tạo ra những thay đổi thực chất trong kỷ nguyên số”, Đại sứ Hà Lan nhấn mạnh.

Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam - Kees van Baar - phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Techfest)

Theo Đại sứ, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu công nghệ phải gắn liền với con người, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền tiếp cận số bình đẳng cho mọi nhóm trong xã hội, bao gồm giới trẻ, phụ nữ và các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Ông cũng cho rằng đổi mới sáng tạo chỉ có thể đạt được trong một xã hội cởi mở, nơi con người có điều kiện tự do trải nghiệm và khám phá. Đại sứ Kees van Baar khẳng định quan hệ giữa Hà Lan và Việt Nam không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại mà là quan hệ đối tác chia sẻ giá trị, ông bày tỏ cam kết tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong các sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm.

Trong phần định hướng xu thế và bối cảnh, Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD United Way Việt Nam trình bày những phân tích trọng tâm về hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo xã hội tại Việt Nam. Bài trình bày chỉ rõ các rào cản lớn về dữ liệu, cơ chế hợp tác, đo lường tác động và năng lực nhân lực.

Bà nhấn mạnh rằng để hệ sinh thái thực sự phát triển bền vững, Việt Nam cần tập trung xây dựng các trụ cột: Đổi mới – Mở - Kết nối – Bao trùm – Bay lên. Bà Linh cũng nhận định đổi mới sáng tạo mở xã hội trở thành xu thế tất yếu trên thế giới, bởi đây là cách tiếp cận hiệu quả nhất để giải quyết các thách thức phức tạp như bất bình đẳng, biến đổi khí hậu hay đô thị hóa nhanh.

“Đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở những công nghệ tiên tiến, mà nằm ở khả năng chúng ta mở ra những không gian mới để con người được tham gia, được lắng nghe và được cùng kiến tạo giải pháp. Khi một cụ già ở nông thôn, một phụ nữ khuyết tật hay một học sinh vùng sâu có thể đóng góp dữ liệu và phản hồi, hệ sinh thái không chỉ thông minh hơn mà còn công bằng và nhân văn hơn, giải quyết được gốc rễ vấn đề để hướng tới phát triển bền vững”, Viện trưởng MSD United Way Việt Nam chia sẻ.

Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD United Way Việt Nam trình bày tại sự kiện. (Ảnh: Techfest)

Ở góc nhìn doanh nghiệp, Ông Sun Sukkun – Giám đốc Shinhan Square Bridge, Quỹ Hi vọng Tập đoàn Tài chính Shinhan – chia sẻ về mô hình đổi mới sáng tạo mở xã hội mà Tập đoàn Shinhan đã xây dựng tại Hàn Quốc và mở rộng sang Việt Nam từ năm 2021.

Mô hình Shinhan Square Bridge được thiết kế như nền tảng kết nối liên ngành và xuyên biên giới, nơi startup, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng cùng đồng kiến tạo giải pháp, thử nghiệm mô hình kinh doanh và mở rộng tác động xã hội.

Theo ông, quá trình huấn luyện và cố vấn đóng vai trò then chốt, với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm nhằm hỗ trợ startup và doanh nghiệp trong quá trình hợp tác. Ông nhấn mạnh giao tiếp cởi mở là yếu tố quan trọng để mô hình vận hành hiệu quả, đặc biệt khi startup làm việc với các doanh nghiệp lớn, trong đó đội ngũ cố vấn giữ vai trò kết nối và tháo gỡ rào cản.

Ông Sun Sukkun cho rằng đổi mới sáng tạo mở xã hội không chỉ hướng tới giá trị kinh tế mà còn tạo ra giá trị xã hội, phù hợp với các mục tiêu ESG và tác động tổng thể. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác và kêu gọi sự chung tay của các bên liên quan trong thời gian tới.