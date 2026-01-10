9X Bắc Ninh đam mê làm linh vật Tết thân thiện, đáng yêu

(VTC News) -

Từ năm 2023 đến nay, cứ mỗi dịp Tết Nguyên đán, anh Bùi Văn Quân (trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) lại tất bật trong khu vườn Hạnh Phúc để hoàn thiện những linh vật “khổng lồ” theo chủ đề từng năm.

Ngựa Vui Vẻ được Bùi Văn Quân và cộng sự hoàn thành trong 1 tháng.

Năm 2026 Bính Ngọ (con ngựa), Bùi Văn Quân tiếp tục thực hiện bộ ba linh vật Ngựa với ba thông điệp riêng: “Vui Vẻ”, “Hạnh Phúc” và “Ngựa Thương" (chia sẻ yêu thương).

Trong đó "Ngựa Hạnh Phúc" có chiều cao cả bệ gần 6m, nặng khoảng 10 tấn, được anh bắt tay thực hiện đầu tiên và hoàn thành sau 3 tháng.

"Ngựa Vui Vẻ" cao khoảng 3,8m, nặng 6 tấn, hoàn thành trong 1 tháng. Còn "Ngựa Thương"- linh vật cuối cùng đang được anh thực hiện, dự kiến cao hơn 5m, nặng khoảng 5 tấn.

Chia sẻ về hành trình thực hiện bộ ba linh vật Tết 2026, anh Quân cho biết mình bắt đầu lên ý tưởng từ tháng 6/2025. Công việc kéo dài nhiều tháng, từ lên thiết kế, chuẩn bị kết cấu, tìm vật liệu, dựng khung, tạo hình đến hoàn thiện sơn phủ.

“Ngựa có thần thái mạnh nên khi làm phải giữ được cảm xúc trong từng chi tiết. Mỗi linh vật đối với tôi giống như một đứa con, phải chăm từ đầu đến cuối để có được biểu cảm như ý để khi người xem nhìn vào mà thấy vui, thấy xuân đến”, anh nói.

Ngựa Hạnh Phúc (bên trái) đang hoàn thiện và Ngựa Vui Vẻ.

Theo anh Quân, phần khó nhất không chỉ nằm ở kích thước lớn mà là tính biểu cảm, bởi “ngựa là loài có thần thái mạnh, nếu làm sai thì sẽ mất đi nét đặc trưng”.

Cũng theo anh Quân, trong ba linh vật năm nay, Ngựa Thương là linh vật mang mục đích cộng đồng rõ rệt nhất.

Anh Quân cho biết dự kiến sau khi hoàn thành, linh vật này sẽ được đưa ra bán đấu giá, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn thuộc 4 xã của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ (xã Xuân Cẩm, Hiệp Hoà, Hợp Thịnh và Hoàng Vân) có điều kiện đón Tết đầy đủ hơn.

“Tôi mong con ngựa này trở thành linh vật của sự sẻ chia. Có thể giá trị vật chất không lớn, nhưng nếu góp được chút gì cho người khó khăn thì Tết sẽ ấm áp hơn,” anh Quân chia sẻ thêm.

"Ngựa Thương" sẽ được Bùi Văn Quân mang đấu giá, lấy tiền ủng hộ người nghèo ăn Tết.

Dù mỗi linh vật mang một thông điệp khác nhau, nhưng mục đích chung mà Quân hướng tới là tạo thêm không khí Tết và sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Anh cho biết bản thân mong muốn các linh vật được trưng bày ở những nơi công cộng để người dân có thể đến xem, chụp ảnh và cảm nhận không khí Xuân.

“Tôi làm linh vật không chỉ để hoàn thiện sở thích của mình, mà còn mong nơi trưng bày sẽ trở thành điểm vui chơi, góp phần đem lại niềm vui cho mọi người trong dịp Tết,” anh mong muốn.

Anh Bùi Văn Quân đang hoàn thiện "Ngựa Thương" để mang ra đấu giá trong dịp Tết sắp tới

Trước đó, năm 2025, Quân cũng thực hiện linh vật Rắn Hạnh Phúc, trưng bày tại địa phương, thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh và tham quan trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ.

Nhìn lại hành trình gần ba năm, anh Quân cho biết bản thân không nghĩ việc làm linh vật Tết lại được nhiều người quan tâm.

"Sau khi linh vật Rắn Hạnh Phúc hoàn thành năm 2025, mỗi ngày có rất đông người đến tham quan, chụp ảnh, điều này khiến tôi có thêm động lực duy trì hoạt động khu vườn. Nếu linh vật mình làm ra giúp ai đó có thêm nụ cười, hoặc giúp người nghèo có bữa cơm đủ đầy hơn thì đó là lý do để tôi tiếp tục,” Quân chia sẻ.

Tác phẩm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Bùi Văn Quân được trưng bày tại khu vườn Hạnh Phúc của anh.

Khu vườn Hạnh Phúc của Bùi Văn Quân ở xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh thành lập từ 2021. Nơi đây Quân cũng đã thực hiện nhiều tác phẩm đặc biệt dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 cùng các tác phẩm điện ảnh nước ngoài thu hút hàng nghìn người đến xem hàng năm.