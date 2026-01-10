Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/1/2026 - XSDNA 10/1

XSDNA 10/1. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 10/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 10/1/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 10/1/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, tính từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng thưởng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả giá trị các giải thưởng trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Huế, Kon Tum sẽ mở thưởng.

