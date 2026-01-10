Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK tại tỉnh Ninh Bình

(VTC News) -

Sáng 10/1, Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK chính thức khai trương tại tỉnh Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái thể thao - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí của Legend Valley Country Club, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn mới.

Lễ khai trương có sự tham dự của Bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình; Ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo Sở, Ban, Ngành của tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo phường Nguyễn Uý; các công ty dịch vụ lữ hành cùng các đối tác chiến lược và khách mời.

Sự kiện mở ra không gian trải nghiệm sôi động với các hoạt động diễu hành Carnival rực rỡ sắc màu, cùng sự xuất hiện của hai linh vật ZêZê và Zee, đưa du khách bước vào thế giới phiêu lưu đa địa hình của Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK - nơi hội tụ các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, vận động, thư giãn và gắn kết trong cùng một điểm đến.

Chính thức cắt băng khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK.

Một điểm đến, đa trải nghiệm

Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK là kết tinh của khát vọng kiến tạo một không gian vui chơi chất lượng nhất, hiện đại nhất và an toàn nhất, nơi du khách yên tâm lựa chọn những trải nghiệm phù hợp cho riêng mình. Nằm trong tổ hợp sân golf 36 hố tiêu chuẩn thi đấu quốc tế Legend Valley Country Club và khách sạn 200 phòng Legend Valley Hotel, BRIGHTPARK là mảnh ghép rực rỡ nâng tầm trải nghiệm cho du khách.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Anh Chức - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh: “Việc Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK chính thức khai trương góp phần quan trọng vào phát triển du lịch - kinh tế xã hội bền vững của tỉnh”.

Đồng thời, ông cũng đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, sự đầu tư bài bản của Tổ hợp sân golf 36 hố Legend Valley Country Club, Khách sạn Legend Valley Hotel và Công viên Giải trí BRIGHTPARK.

Khai trương Công viên Giải trí BRIGHTPARK sẽ thúc đẩy thêm các dịch vụ, thương mại, gia tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh khi thời gian lưu trú của du khách dài hơn, mức chi tiêu nhiều hơn, đồng thời tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Anh Chức cũng ghi nhận sự cam kết phát triển bền vững của Legend Valley Country Club trong quá trình triển khai toàn bộ quần thể dự án và khẳng định hiệu quả hợp tác giữa chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thu hút đầu tư du lịch chất lượng cao.

Ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại biểu Lễ Khai trương Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK.

Ông Mark Reeves, Phó tổng giám đốc Tập đoàn BRG chia sẻ, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK, chúng tôi luôn đặt con người làm trung tâm, lấy an toàn - chất lượng làm những giá trị cốt lõi.

Mỗi hạng mục, mỗi trò chơi, mỗi chi tiết cảnh quan đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhằm mang đến một không gian vui chơi hiện đại, sôi động, an toàn và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của tỉnh Ninh Bình.

Nhấn mạnh sự đóng góp phát triển an sinh xã hội tại tỉnh Ninh Bình, ông Hoàng Mạnh Quân - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Golf Thiên Đường chia sẻ: “Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK khai trương cũng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động địa phương, từ lao động phổ thông đến nhân sự chuyên môn cao, đồng thời chú trọng đào tạo bài bản về dịch vụ, du lịch và ngoại ngữ, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài ngay trên quê hương Ninh Bình”.

Ông Hoàng Mạnh Quân - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Golf Thiên Đường phát biểu tại buổi lễ khai trương.

Góp phần gia tăng sản phẩm du lịch tại Ninh Bình

Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK chính thức khai trương trong bối cảnh du lịch Ninh Bình đang tăng trưởng mạnh, với lượng du khách năm 2025 đạt mức cao nhất lịch sử. Hướng tới mục tiêu đón 30 triệu lượt khách vào năm 2030, tỉnh Ninh Bình đặt ra yêu cầu cấp thiết về các mô hình vui chơi giải trí hiện đại, đa dạng và vận hành quanh năm, vai trò mà BRIGHTPARK sẽ góp phần thực hiện.

Ngay từ những ngày cuối tháng 12/2025, BRIGHTPARK đã mở cửa đón khách và ghi nhận hàng nghìn lượt du khách đến vui chơi, trải nghiệm.

Tại đây, du khách đều có thể tìm thấy các hoạt động phù hợp cho riêng mình, chinh phục các trò chơi cảm giác mạnh như lướt trên không trung với Mountain Zipline - Đường trượt trên không, tăng tốc và bứt phá trên đường đua Go-kart F1 Traxx, trải nghiệm vượt sóng lớn ngoài đại dương với Pirate Ship - Hải trình thử thách và thăng hoa cảm xúc phiêu lưu với Đường trượt cầu vồng - Samba Slide.

Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn khác như sân minigolf 18 hố độc đáo và duy nhất tại Việt Nam, phi thuyền ánh sáng, vòng quay kỳ diệu, đi thuyền thiên nga, chèo thuyền kayak, câu cá thư giãn tại hồ Huyền Thoại, cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại nhất để đáp ứng các môn thể thao thời thượng đang rất được ưa chuộng hiện nay như bóng rổ, pickleball...

Sự kết hợp hài hòa giữa vận động - giải trí - thư giãn giúp BRIGHTPARK tiếp cận đa dạng phân khúc khách hàng, từ gia đình, giới trẻ đến khách du lịch nghỉ dưỡng, tạo nên trải nghiệm liền mạch trong không gian gắn kết với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, hệ thống danh lam thắng cảnh đa dạng và đậm đà bản sắc của Ninh Bình.

BRIGHTPARK đón hàng nghìn lượt khách ngay từ những ngày đầu mở cửa với những trò chơi hấp dẫn

Tổ hợp Công viên Giải trí BRIGHTPARK cùng sân golf Legend Valley Country Club và khách sạn Legend Valley Hotel kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn thường xuyên của du khách trong nước và quốc tế, kết hợp hài hòa các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, tạo nên một thủ phủ văn hoá, du lịch và nghỉ dưỡng với nhiều sản phẩm trải nghiệm đặc sắc của tỉnh Ninh Bình.