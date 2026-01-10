Khi tiếng ca trẻ thơ ngân vang với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu

(VTC News) -

Trong khán phòng Nhà hát Hồ Gươm ngày 5/1/2026 và qua những màn hình nhỏ ở nhiều gia đình trên khắp cả nước, chương trình nghệ thuật chính luận Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu không chỉ vang lên bằng âm nhạc, mà còn bằng ký ức, bằng niềm tin được truyền tiếp qua các thế hệ.

Các bé thiếu nhi biểu diễn tại "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".

Ở đó, có những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử vì độc lập dân tộc, lặng lẽ dõi theo con cháu mình biểu diễn – trong niềm xúc động sâu xa.

Khi ký ức chiến trường gặp lại tiếng hát trẻ thơ

Với ông Chu Đức Tú, sĩ quan pháo binh nghỉ hưu, từng chiến đấu nhiều năm trong quân đội và sau đó là giảng viên Trường Sĩ quan Pháo binh, khoảnh khắc xem cháu nội Chu Đức Hải Đăng – cậu bé 10 tuổi – biểu diễn trong chương trình mang nhiều tầng cảm xúc. Ông không có mặt trực tiếp tại nhà hát, nhưng theo dõi trọn vẹn qua truyền hình và xem đi xem lại những đoạn video clip đang lan truyền trên các nền tảng số...

Ông Chu Đức Tú và bé Chu Đức Hải Đăng.

Trên sân khấu, Hải Đăng tham gia nhiều tiết mục từ liên khúc dân ca Inh Lả Ơi – Lý cây Bông – Cò lả – Dân ta hát dân ca cùng ca sĩ Anh Tú, đến những ca khúc mang đậm tinh thần chính luận như Ca ngợi Tổ quốc – Em là mầm non của Đảng. Đặc biệt, trong liên khúc dân ca, cậu bé còn thể hiện một đoạn rap đầy tự hào: Việt Nam chúng ta tự hào – Việt Nam tình yêu đồng bào – Việt Nam quê hương của ta dấu yêu…

Những ca từ ấy, vang lên từ một thế hệ sinh ra trong hòa bình, lại gợi về trong lòng người ông từng cầm súng bảo vệ Tổ quốc một cảm giác không thể quên: niềm tin vào con đường mà mình đã đi qua.

Ông Chu Đức Tú chia sẻ, niềm vui lớn nhất không chỉ là thấy cháu mình tự tin đứng trên sân khấu lớn, mà là được chứng kiến các cháu tiếp cận những giá trị văn hóa, chính trị lành mạnh, được những người đi trước trao truyền bằng âm nhạc. “Chúng tôi từng chiến đấu để giữ đất nước, bây giờ thấy các cháu học tập, rèn luyện, hát những bài ca về Tổ quốc, về Đảng, tôi rất yên tâm”, ông nói.

Người trở về từ cõi chết và niềm tin mãi trao truyền

Nếu câu chuyện của ông Chu Đức Tú là hành trình của một sĩ quan pháo binh bền bỉ với quân ngũ, thì cuộc đời ông Phạm Trung Hiếu – cựu chiến binh, nguyên giáo viên Toán Trường THPT Việt Đức, Hà Nội – lại mang dấu ấn của một hi hữu chiến tranh.

Năm 1971–1972, ông gác bút nghiên, tình nguyện vào chiến trường Quảng Trị, trực tiếp tham gia 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong đội hình pháo cao xạ 37 ly. Khẩu đội 6 người của ông, 5 người đã hy sinh. Bản thân ông từng bị vùi lấp, đơn vị đã báo tử về gia đình, bàn thờ đã được lập sẵn. Nhưng ông được đơn vị khác cứu sống trong gang tấc và tiếp tục chiến đấu. Mãi nhiều năm sau, ông mới trở về, tiếp tục cống hiến trong ngành giáo dục.

Ông Phạm Trung Hiếu và bé Vũ Phạm Minh Khang.

Với ông Hiếu, ký ức về chiến tranh luôn gắn liền với tiếng loa truyền thanh. Gia đình ở hậu phương nghe Đài để biết tin chiến sự, để biết người thân còn sống hay đã hy sinh. “Đài truyền thanh là sợi dây nối gia đình với chiến trường”, ông nhớ lại.

Nay, khi ngồi xem cháu trai của mình là Minh Khang và các bạn trong Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ biểu diễn trong chương trình Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, ông không khỏi xúc động. Những ca khúc từng chỉ được nghe qua loa công cộng, qua giọng đọc và tiếng hát trên sóng phát thanh năm xưa, nay vang lên bằng phong cách mới, hiện đại, do chính thế hệ cháu mình thể hiện.

“Ngày xưa chỉ nghe bằng tai, bây giờ vừa nghe vừa nhìn thấy cháu mình hát trong hòa bình, trước thềm Đại hội Đảng. Tôi thấy thiêng liêng và rất tự hào”, ông Hiếu nói. Với ông, đó không chỉ là âm nhạc, mà là minh chứng sống động cho giá trị của hòa bình và sự tiếp nối niềm tin.

VOV – Sợi dây nối quá khứ và hiện tại

Điều đặc biệt của Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu không chỉ nằm ở quy mô hay chất lượng nghệ thuật, mà ở khả năng kết nối các thế hệ. Chương trình “cháy vé” tại Nhà hát Hồ Gươm, nhưng vẫn lan tỏa mạnh mẽ qua truyền hình, phát thanh và các nền tảng số của VOV, giúp những cựu chiến binh ở xa vẫn có thể dõi theo từng tiết mục của cháu mình.

Với các ông, VOV không đơn thuần là một cơ quan truyền thông. Đó là một phần ký ức sống – nơi từng đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng gian khó, và hôm nay tiếp tục hiện diện trong đời sống tinh thần của mỗi gia đình.

Giữa hình ảnh những người lính năm xưa từng đối mặt với cái chết và những đứa trẻ hôm nay tự tin cất cao tiếng hát, là một dòng chảy không đứt đoạn của niềm tin. Niềm tin ấy được bồi đắp bằng ký ức, bằng âm nhạc, bằng sự giáo dục thầm lặng trong mỗi gia đình.

Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu, vì thế, không chỉ là một chương trình nghệ thuật hướng tới Đại hội Đảng, mà còn là nơi ký ức được trao truyền, nơi những người đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước có thể mỉm cười yên tâm khi nhìn thế hệ sau tiếp bước – bằng tiếng hát, bằng tri thức và bằng niềm tin vững bền vào tương lai./.